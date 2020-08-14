Игровая студия Epic Games подала в суд на компанию Apple. Это произошло после того, как Apple удалила из App Store игру Fortnite, обнаружив в ней возможность совершения покупок со скидкой в обход встроенного в магазин биллинга.
Epic Games тайно внедрила в Fortnite функцию приёма платежей напрямую, не показав её модераторам App Store. Apple сочла это намеренным и грубым нарушением правил размещения приложений. Иск к Apple изложен на 62 страницах, причём Epic Games требует изменений не только для себя, но и для всех остальных разработчиков, размещающих свои проекты в App Store.
Epic Games называет Apple монополистом на рынке контента для iOS и iPaOS, поскольку компания не позволяет устанавливать на iPhone и iPad приложения из сторонних источников. Кроме того, она запрещает разработчикам выкладывать в App Store каталоги приложений и игр. С таким запретом, помимо Epic Games, столкнулись более крупные игроки, в том числе Google, Microsoft и Facebook — Apple не допустила на свою платформу их приложения с доступом к игровому стримингу.
Epic Games считает, что на Apple не могут повлиять ни разработчики, ни пользователи. Apple, как монополист, устанавливает правила в одностороннем порядке, а другим не остаётся ничего, кроме как принимать их. Пользователи iPhone, по мнению Epic Games, не станут переходить на другие платформы из-за привязанности к экосистеме Apple, проблем с переносом данных, а также необходимости заново покупать тот же самый контент на другой платформе. Apple старается ещё сильнее привязать пользователей к своим устройствам, запуская программу по обмену старых моделей iPhone на новую раз в год.
В иске утверждается, что Apple борется с конкуренцией, прикрываясь заботой о безопасности и приватности пользователей. Компания запрещает оплачивать виртуальные товары в обход биллинга App Store, но в то же время пользователи могут платить через сторонние системы за физические товары (например, на Amazon). Комиссия App Store составляет 30%, в то время как сторонние платёжные системы, в том числе PayPal и Square, берут в десять раз меньше. Epic Games полагает, что такая комиссия на руку только Apple и негативно сказывается как на разработчиках, так и на пользователях: разработчики получают меньше ресурсов для создания контента, а пользователи могли бы платить за тот же контент меньше или получать более качественные услуги за те деньги, что они платят сейчас.
В Epic Games также обеспокоены политикой взаимодействия с пользователями. Apple принимает решения о возврате средств, а разработчики и владельцы сервисов лишены возможности рассматривать жалобы пользователей на проданный контент.
Epic Games попытается через суд добиться от Apple снижения комиссии с платежей, а также принятия новой редакции правил, в которой будут сняты многочисленные ограничения, в том числе на размещение в App Store сторонних магазинов приложений. Игровая студия также просит суд обязать Apple разрешить пользователям устанавливать приложения в обход App Store и платить за контент через платёжные системы на выбор разработчиков.
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