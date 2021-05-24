Едва интернет успел перевести дух от новинок 20 апреля — iPad Pro с mini-LED, цветной и тонкий iMac 24, стильный и спорный AirTag — как грянет WWDC 2021. Это ежегодное летнее событие обычно приносит нам софтверные обновления. Однако в этот раз слухи ходят не только об iOS и macOS — аналитики уверены, что Apple покажет пару новых девайсов. Мы собрали всё, что можно ждать от компании 7 июня 2021 года в одном материале.
Apple Watch Series 7
Инсайдеры не раз утверждали, что в текущем году Apple приведет к одному знаменателю дизайн всех своих актуальных устройств. iPhone 12, iPad Pro и Air, в также iMac 24 уже унаследовали один и тот же дизайн-код — теперь очередь за «яблочными» часами. Утечки говорят о том, что Apple Watch Series 7 станут более «прямоугольными», закругления останутся только по углам устройства. В целом это будет маленькая квадратная копия iPhone 12.
Но перемены ждут не только внешний вид часов. Аналитики убеждены, что Apple оснастит Series 7 глюкометром — датчиком для измерения уровня сахара в крови. Обычно такое измерение производится путём прокола кожи и экспресс-анализа капли крови, однако Watch 7 смогут получать просто просвечивая кожу. Недавно стало известно, что Apple уже какое-то время сотрудничает с известной медицинской компанией из Великобритании и оплачивает её работу — возможно, именно этот факт позволит встроить в Apple Watch глюкометр надлежащего качества и точности.
AirPods 3
Эти наушники ждали 20 апреля, но так и не дождались. Предположение вполне логично — базовые AirPods не обновлялись с 2019 года.
На фоне предстоящего запуска Apple Music Hi-Fi новые наушники пришлись бы очень кстати. Ожидается, что AirPods 3-го поколения частично позаимствуют дизайн Pro-версии, за исключением сменных амбюшур. Информация о шумоподавлении пока разнится — однако без резиновых уплотнителей эта функция едва ли будет достаточно эффективной.
Кстати, их скорому релизу есть еще одно подтверждение: «МТС» — официальный реселлер Apple в России — выставил на своем сайте фото новых наушников и сразу убрал.
iOS 15 и iPadOS 15
Эта ОС абсолютно точно появится 7 июня. А вот что именно в ней изменится — пока загадка. Если объединить всё, что утекало в сеть, то можно сказать, что в iOS и iPadOS 15 нам покажут обновленный домашний экран в iPad — может быть, именно для 15-версии Apple придержала возможность размещать виджеты среди иконок рабочего стола; новые комплексные режимы уведомлений, включающие в себя целые настраиваемые сценарии поведения системы и приложений; новое окошко конфиденциальности, в котором будет показано, какие именно данные собирает то или иное приложение. Помимо этого ожидается обновление фирменного мессенджера iMessage — слухи упорно прочат ему трансформацию в полноценную соцсеть, а также небольшая новая вохможность автоответа на сообщения — она будет связана с упомянутыми выше профилями уведомлений.
macOS 12
Обновление macOS в 2020-м году принесло полный рестайлинг диазйна системы снаружи и множество перемен внутри. Ради процессора Silicon M систему переписали практически с нуля. Вряд ли можно ожидать больших изменений в 2021 году — скорее всего, Big Sur вернется под новым именем, после чего будет «допиливаться» и избавляться от багов. В этом есть довольно серьезная необходимость.
watchOS 8
Эта версия ОС тоже будет представлена обязательно. Однако информации о ней практически нет. Можно предположить, что Apple как минимум внесет в неё совместимость с новым датчиком-глюкометром, а также исправит баги и уязвимости watchOS 7.
А чего вы ждете от WWDC 2021?
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