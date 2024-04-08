Человечество откажется от GPS. Его заменит атомный «компас»

Американские учёные из Военно-морской исследовательской лаборатории изобрели «интерферометр с непрерывным трехмерным охлажденным атомным пучком». Это устройство призвано значительно улучшить геопозиционирование и в перспективе способно заменить или дополнить спутниковую навигацию.
Атомный интерферометр использует свойства источников атома, совмещённые с методом инерционной навигации. Этот метод предполагает задействование акселерометров и гироскопов, определяющих местоположение объекта относительно заданной стартовой точки.
Предполагается, что инерционная навигация в первую очередь начнёт использоваться на флоте и решит часть критически важных проблем. Она не зависит от погодных условий, обладает крайне низкой погрешностью, не имеет способность накапливать ошибки геопозиционирования при перемещении на большое расстояние с огромной скоростью и работает даже под водой.
Технология GPS изначально разрабатывалась для военных целей, однако нашла применение и в гражданской сфере. Учёные надеются, что-то же самое произойдёт с их изобретением. Атомный интерферометр сохраняет работоспособность даже там, где нет сигнала GPS (например, он блокируется глушилками или недоступен из-за толстых стен в здании).
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