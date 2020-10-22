





В этом году Apple представила модельный ряд смартфонов iPhone 12 с полноценной поддержкой видео в формате Dolby Vision. Устройства смогут записывать в нём ролики с частотой до 60 кадров в секунду. Стандарт также раскрывает все возможности дисплея Super Retina XDR. В особенностях Dolby Vision мы попытаемся разобраться в этом материале.HDR означает высокий динамический диапазон. Этот термин относится к визуальному контенту, среди которого фильмы, сериалы видеоигры или фотографии. По сути, формат обеспечивает высокий уровень детализации в ярких и темных областях картинки по сравнению с видео или изображением в стандартной четкости (SDR).Динамический диапазон — фраза используемая для описания количества видимых деталей между самым ярким белым и самым темным черным. Чем выше показатель динамического диапазона, тем больше деталей сохраняется в тенях и светлых участках. Видео HDR требует наличие дисплея с поддержкой этого формата.Динамический диапазон измеряется в стопах, а это фотографический термин, который обычно связан с экспозицией (освещением). В то время как SDR-дисплеи могут отображать от 6 до 10 стопов, экраны HDR могут показывать не менее 13, а многие превышают 20. Это означает, что на экране больше деталей в светлых и темных участках, а не только в полутонах.Всё началось с плотности пикселей. Изначально Apple делала акцент на дисплеях Retina с высоким показателем плотности пикселей на определенном размере дисплея, но у этой технологии имеется предел. Человеческий глаз перестаёт различать определенный показатель, поэтому впихивать их еще больше — пустая трата времени и чистый маркетинг. После перехода на OLED-экраны в компании сместили акцент на цветопередачу, контрастность и другие характеристики.То же самое поняли и в Dolby. Они начали работать над динамическим диапазоном. Компанию интересовали пределы существующих технологий, а именно насколько глубоким можно сделать черный цвет и как передать максимальную детализацию в самых ярких областях кадра.Сейчас существует несколько форматов HDR, из которых самый распространенный — это HDR10. Он является открытым стандартом и используется в большинстве устройств. Его проблема заключается в том, что он оптимизируется для всего видео сразу, а это означает, что некоторые сцены темнее или ярче, чем это необходимо.Dolby Vision динамически кодирует метаданные. В результате получается наиболее оптимизированная передача картинки для всего отрезка видео целиком, а также для отдельных сцен. Другими словами, это выглядит так, как будто вы обрабатываете каждую фотографию с учетом всех её индивидуальностей, а не применяете стандартный пакетный фильтр ко всей серии снимков сразу.Если у вас есть Apple TV+ с хорошим OLED-телевизором, то вероятно, вы уже знакомы с тем, как Dolby Vision может и должен выглядеть. Итак, получается, что этот формат хорош, но почему его не используют все производители?Во-первых, необходимо получить лицензию у Dolby, а это в свою очередь дополнительные затраты. Поэтому некоторые компании используют HDR10 или его улучшенный вариант HDR10+, которые лицензируется бесплатно.Во-вторых, создание контента в формате Dolby Vision ранее требовало специальных камер с двойной экспозицией и мощного оборудования для последующего видеомонтажа. Теперь всё необходимое можно сделать прямо на iPhone 12. Да, вы не ошиблись — прямо на смартфоне. Процессор A14 Bionic извлекает все необходимые данные с сенсора камера, обрабатывает их, добавляет метатеги Dolby Vision и сохраняет их в режиме реального времени. Еще один не маловажный момент — модельный ряд смартфонов iPhone 12 позволяет отредактировать весь отснятый материал на лету.Стоит отметить, что Apple не реализовала поддержку Dolby Vision одинаково для всех смартфонов 2020 года. Такое решение было принято, вероятно, из-за разницы в памяти между моделями iPhone 12 и 12 Pro. Первый ограничен Dolby Vision 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а второй позволяет снимать в Dolby Vision 4K со скоростью 60 кадров в секунду.Однако не обошлось и без недостатков. Поддержка Dolby Vision в модельном ряду iPhone 12 опережает время. Всё дело в том, что после того, как вы снимете и смонтируете великолепный ролик в новом формате придется ограничиться его просмотром на айфоне или Android-смартфоне с HDR-дисплеем. Конечно, вам повезло, если у вас хороший телевизор из актуальных моделей с поддержкой Dolby Vision.У многих сервисов и устройств по-прежнему возникают проблемы с отображением HDR-контента на дисплеи без HDR. Например, при просмотре видео с расширенным динамическим диапазоном по YouTube в режиме SDR результаты могут быть мягко говоря удручающими.Тем не менее можно сделать ставку, что Apple в этом случае выступит двигателем прогресса, как это было в случае с USB, распространением мультитач-интерфейсов, отказом от дисковода и 3,5 мм порта. В ближайшее время мы, вероятно, увидим, как самые популярные сервисы, в особенности YouTube, научатся правильно работать с видео в высоком динамическом диапазоне, а пока сравним самые распространенные форматы HDR.HDR10 является базовым стандартом для большинства совместимых устройств. Контент, созданный для этого формата обрабатывается с максимальной яркостью до 1000 нит. Он использует статические метаданные для определения среднего уровня освещенности кадра и максимальной яркости, а это означает, что средние и максимальные значения освещенности не меняются от сцены к сцене. Несмотря на все свои недостатки, HDR10 выглядит намного лучше, чем контент SDR.Поскольку HDR10 является открытым форматом, он также имеет широкую поддержку со стороны производителей дисплеев и контента. В результате этого можно с легкостью найти видео с поддержкой HDR10 даже на YouTube. Также этот стандарт поддерживают игры на консолях текущего поколения и Windows 10.HDR10+ — еще один открытый стандарт, который разрабатывался совместно Samsung и Amazon Video. Он улучшает HDR10 за счет использования динамических метаданных, которые могут регулировать яркость для каждой сцены или покадрово. Контент, созданный в HDR10+ в настоящее время обрабатывается с максимальной яркостью до 4000 нит. Динамические метаданные помогают сохранить детали в светлых и темных участках для каждой сцены.К сожалению, HDR10+ не учитывает возможности устройства, на котором он отображается. Это ограничение было устранено в Dolby Vision. Проще говоря, когда определенные сцены превышают возможности дисплея, то он сам должен решать, как отобразить текущую сцену. Это может варьироваться в зависимости от устройства.Одна из самых основных проблем HDR10+ — его отсутствие. На данный момент этот формат активно поддерживается со стороны Samsung, а также Panasonic, Vizio и Oppo. Контента также довольно мало, пока его можно посмотреть только на Amazon Video.Dolby Vision является прямым конкурентом HDR10+ и имеет много общего с технической точки зрения. Контент в этом формате обрабатывается с яркостью до 4000 нит, но в будущем у него появится поддержка до 10 000 нит, 8K-разрешения и 12-битной гаммы. Он также использует динамические метаданные для настройки и оптимизации каждой сцены.Одним из значительных преимуществ перед HDR10+ является то, что Dolby Vision учитывает возможности дисплея при отображении контента. Таким образом это может создавать наиболее близкие к замыслу создателя впечатления.Поскольку Dolby Vision проприетарный формат, производители устройств должны платить за внедрение его поддержки. В основном его сейчас можно встретить в телевизорах премиум-сегмента от LG, Sony, TCL, Hisense, Panasonic и Philips, а теперь и в iPhone 12. Samsung — единственный производитель, который полностью отказался от Dolby Vision в пользу HDR10+.Отметим, что в продаже присутствуют телевизоры, поддерживающие все форматы. Также не будет лишним подчеркнуть, что в Dolby Vision доступно больше всего контента, его можно найти, например, на Netflix и Disney +. Также поддержка Dolby Vision реализована в Xbox Series X и Series S.Если судить об HDR-форматах в разрезе телевизоров, большинство актуальных моделей 2020 года поддерживают HDR10. Это является огромным скачком в динамическом диапазоне и яркости по сравнению с SDR-контентом.Помимо HDR10, стандарт Dolby Vision пользуется самой широкой поддержкой как производителей контента, так и устройств. Этот формат наиболее распространен среди потоковых сервисов и он достаточно перспективен и благодаря выпуску модельного ряда iPhone 12 с его поддержкой, скорее всего, в ближайшее время увидим его самое широкое распространение. Что касается HDR10+, его поддержка ограничена производителем Samsung и потоковым сервисом Amazon Video, поэтому вряд ли стоит делать на нём акцент, но и хоронить его пока рано.