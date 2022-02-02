



Федеральная антимонопольная служба направила российским агрегаторам такси письмо с требованием объяснить, почему стоимость поездок отличается, если вызывать автомобиль с разных моделей смартфонов. Документ направлен в «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Didi и Gett, им предложено предоставить объяснение в течение десяти дней с момента его получения



Предположение о зависимости цены от модели смартфона сделал председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, который обратился по этому поводу к председателю Госдумы Борису Чернышову, а тот направил обращение по этому поводу в ФАС. Шатунов полагает, что чем дороже смартфон, тем выше будет цена поездки для его обладателя. По данным источника Forbes, ни один российский агрегатор такси не формирует цену в зависимости от смартфона, с которого совершается заказ, хотя такое практикуется некоторыми зарубежными компаниями.



ФАС также собирается проверить повышение расценок на проезд в такси в ноябре–январе и запросила у агрегаторов сводную информацию о стоимости оказанных услуг в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Шатунов, основываясь на аналитических данных Tinkoff Data, выяснил, что за год средняя стоимость поездок на такси увеличилась на 24%. Теперь агрегаторам предстоит либо доказать, что цены не менялись, либо привести экономические обоснования роста цен.







