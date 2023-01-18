Чем MacBook Pro на M2 Pro лучше, чем на M1 Pro? Вот все отличия и преимущества

Олег

MacBook Pro


Вчера Apple с небольшим запозданием обновила два своих самых производительных ноутбука — MacBook Pro 14 и 16 дюймов. Устройства получили новые SoC Silicon M2 Pro и M2 Max. Но действительно ли есть разница между моделями 2021 и 2023 года? Все различия мы постарались собрать в одной табличке.

MacBook Pro


А вот что осталось без изменений:
  • Дизайн
  • Камера FaceTime
  • Аудиосистема
  • Микрофоны
  • Максимальная емкость SSD
  • Качество и диагональ дисплея
  • Клавиатура, трекпад
  • MagSafe
  • Габариты (размер, толщина, вес)
  • Цвета корпуса
  • Скорость быстрой зарядки
  • Емкость аккумуляторов
  • Комплектация (кроме кабеля MagSafe).

Ранее мы рассказали, что Apple завершила целую эпоху после релиза обновленного Mac mini. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4508
Carter_Mayers
Было бы очень странно, если бы новинки были хуже прошлогодних)
2 часа назад в 11:01
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