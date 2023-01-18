Чем MacBook Pro на M2 Pro лучше, чем на M1 Pro? Вот все отличия и преимущества

Вчера Apple с небольшим запозданием обновила два своих самых производительных ноутбука — MacBook Pro 14 и 16 дюймов. Устройства получили новые SoC Silicon M2 Pro и M2 Max. Но действительно ли есть разница между моделями 2021 и 2023 года? Все различия мы постарались собрать в одной табличке.
А вот что осталось без изменений:
- Дизайн
- Камера FaceTime
- Аудиосистема
- Микрофоны
- Максимальная емкость SSD
- Качество и диагональ дисплея
- Клавиатура, трекпад
- MagSafe
- Габариты (размер, толщина, вес)
- Цвета корпуса
- Скорость быстрой зарядки
- Емкость аккумуляторов
- Комплектация (кроме кабеля MagSafe).
Ранее мы рассказали, что Apple завершила целую эпоху после релиза обновленного Mac mini.
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