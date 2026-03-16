Чем отличаются AirPods Max 2 от прошлых моделей. Стоит ли обновляться или лучше пропустить?

Абсолютно внезапно Apple решила выпустить AirPods Max 2 — первое полноценное обновление своих полноразмерных наушников с момента релиза оригинальной модели в 2020 году. До этого компания лишь слегка освежила устройство: в 2024 году наушники получили USB-C вместо Lightning и несколько новых расцветок. Но второе поколение принесло куда больше изменений. Apple обновила процессор, улучшила шумоподавление и добавила несколько функций, которые раньше были доступны только в новых поколениях обычных AirPods. В этом материале разобрались, чем отличаются все эти AirPods Max и стоит ли вообще обновляться.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Оригинальные AirPods Max вышли в конце 2020 года и сразу стали одними из самых дорогих и необычных наушников Apple. Они получили алюминиевые чашки, фирменное оголовье с сетчатой тканью и отличное качество сборки. Даже спустя несколько лет модель остаётся актуальной: здесь есть активное шумоподавление, режим прозрачности и поддержка пространственного звука. Для беспроводного прослушивания музыки этого вполне достаточно.Но у первой версии есть один очевидный минус — разъём Lightning. Сейчас такие модели постепенно исчезают из продажи, а найти их можно в основном на вторичке. Тем не менее, если вам удастся купить AirPods Max (даже с Lightning) с большой скидкой, это всё ещё неплохой вариант. Но с точки зрения технологий модель уже заметно устарела.В 2024 году Apple слегка обновила AirPods Max. Основное изменение — переход с Lightning на USB-C. Это позволило подключать наушники кабелем и слушать звук в формате 24-бит/48 кГц без потерь. Для пользователей, которые работают со звуком или любят максимально качественное проводное прослушивание, это важное преимущество.При этом в остальном модель практически не изменилась. Тот же процессор, то же шумоподавление и та же общая архитектура наушников. Поэтому для большинства людей, которые слушают музыку по Bluetooth, разница между оригинальными AirPods Max и версией с USB-C практически незаметна.AirPods Max 2 — полноценное новое поколение. Главным апгрейдом стал чип Apple H2, который используется в последних моделях маленьких AirPods. Благодаря ему заметно улучшилось активное шумоподавление, стал точнее работать режим прозрачности, а также появились функции адаптивного аудио. Например, наушники могут автоматически регулировать громкость в зависимости от окружающей среды или приглушать музыку, когда пользователь начинает разговор.Также появились функции, которые приглашают воспроизведение при обнаружении речи, персональная громкость и изоляция голоса. Ещё Apple улучшила пространственный звук и обновила Bluetooth до версии 5.3, что снизило задержку сигнала. В результате AirPods Max 2 стали гораздо ближе по возможностям к современным моделям AirPods Pro 3. Но нужны ли вам все эти функции?Если у вас старые AirPods Max с Lightning, есть смысл перейти на AirPods Max 2. Разница в технологиях, функциях и удобстве использования будет заметной. К тому же, у вас с большой долей вероятности уже просела батарея.А вот если у вас версия с USB-C, ситуация не такая однозначная. Да, новое поколение получило более продвинутый процессор и улучшенное шумоподавление, но базовые фичи для прослушивания музыки остаются похожим. Ещё и цветов новых не завезли, поэтому пофлексить не выйдет — внешне новинка не отличается от модели двухлетней давности.Единственный верный вариант: приобрести AirPods Max 2, если у вас вообще нет полноразмерных наушников. Так вы хотя бы познаете всё величие нового формата, а не просто получите несколько новых функций.