Чем отличаются все модели Apple Pencil и какая подойдет для вашего iPad в 2026 году
Ровно два года назад Apple представила свой четвертый Pencil, который получил приставку Pro и пару новых датчиков. Обычно в таких случаях компания убирает из продажи одну из старых моделей, но не сейчас: все четыре версии Apple Pencil (в том числе самый первый карандаш 2015 года) продаются на официальном сайте бренда.
Такой широкий модельный ряд умных карандашей успешно путает покупателей вот уже несколько лет, тем более что каждый из них совместим лишь с определенными моделями iPad. Более того, Apple сделала «ход конём» и убрала совместимость самого оптимального Pencil 2 с новыми моделями iPad. Теперь они работают только так:
А вот различия самих моделей Apple Pencil. Как можно заметить, у некоторых отсутствуют определенные датчики, а Pro-версия имеет ряд фич, недоступных больше ни в одной модели.
Теперь вам остается сначала отобрать совместимые с вашим iPad модели Pencil, а потом выбрать наиболее подходящий по функциям и ценнику.
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