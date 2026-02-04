Чем пользуются в редакции iGuides.ru: 8 любимых девайсов Олега Воронина (и один нелюбимый)

Каждый из нас, кто работает в iGuides, пришел сюда не просто так — мы любим гаджеты, а потому активно ими пользуемся. Лично у меня есть десяток устройств, которые радуют каждый день и помогают выполнять самые разные задачи.
Смартфон
В качестве основного у меня базовый iPhone 15 крутейшего розового цвета. Покупал я его в ломбарде прошлым летом в состоянии нового с аккумулятором 100% и 7 циклов. В целом очень доволен этим устройством; более свежие модели для меня пока не имеют смысла, поскольку я не геймер, а для повседневных задач данного «железа» хватает с головой. Я взял именно iPhone 15 ради камеры 48 Мп, потому что она дает функцию 2Х-зума — если бы не этот нюанс, то купил бы что-то даже более старое.
Огорчает, что Apple втихую ухудшает пользовательский опыт базовых моделей с целью подтолкнуть пользователей к покупке Pro / Pro Max. Откуда я это знаю? Сравнивал «в лоб» быстродействие iPhone 14 Pro и iPhone 15: при совершенно идентичном процессоре и объеме ОЗУ «пятнашка» работает буквально вдвое медленнее, и дело не только в 120 Гц — iOS явно работает по-разному на этих устройствах. Ну что поделать, дело привычки. Кстати, я до сих пор на iOS 18 и пока не собираюсь обновляться.
Помимо айфона, я держу у себя Android-смартфон в качестве дополнительного — пригождается для написания гайдов на iGuides и использования вторых-третьих аккаунтов в онлайн-сервисах. До сих пор «допом» был прекраснейший Google Pixel 4, но за три года он подызносился по АКБ, и пришло время его сменить. На вторичном рынке подвернулся Samsung Galaxy Z Fold 5, и я решил его взять — мой первый Galaxy и первый фолд в жизни.
Ощущения, которые дал Fold — полный восторг от внутреннего экрана, который всегда у тебя в кармане. Я люблю широкие дисплеи, поэтому всегда симпатизировал Blackberry Passport и iPad в старом дизайне с кнопкой. Здесь 7,6 дюйма, которые превосходно вписались в мой обиход. С момента покупки я провожу в фолде, пожалуй, больше времени, чем в любом другом устройстве. И всё это время присутствует страх за гибкий дисплей: боюсь случайно повредить, закрыть в нем мусоринку, или просто в один момент увидеть рандомные потеки или битые полосы, отслоившуюся пленку. Но пока восторг побеждает страх и на продажу я Fold 5 еще не выставил.
Ноутбук
Мое знакомство с чипами Apple Silicon M началось в 2021 году, когда я купил Macbook Air M1 и рассказывал об этом на страницах iGuides. Спустя пару лет вышел Macbook Air 15 и я понял, что мне оно точно надо. В феврале 2024-го купил официально восстановленный Macbook Air 15 M2 у продавца-серовоза на авито по полной предоплате — история была довольно стрессовая, рассказывал об этом на своем YouTube-канале.
На этом же макбуке я работаю и сегодня. За два года он прошел 380 циклов зарядки, то есть я заряжаю его примерно раз в два дня — прекрасный показатель автономности для ежедневной работы. Air 15 для меня идеальный выбор: дисплей 15,3 дюйма позволяет нормально работать с несколькими окнами, а габариты совсем не оттягивают ни руки, ни колени, ни рюкзак. Производительности тоже пока хватает — я брал версию 8/512. Считаю эту модель самой гениальной в линейке и всем советую брать именно Air 15.
Часы
Более пяти лет я пользовался легендарными Pebble Steel, но в феврале 2025 года решил впервые попробовать Huawei. Ничего не читал и не смотрел о них, просто нашел подешевле и заказал. Результат в целом приемлемый. Мои Huawei Watch GT4 живут около 5-6 дней от одного заряда, железобетонно держат связь с айфоном и исправно обновляют погоду. Бонусом стало отслеживание потраченных калорий и пройденного расстояния — я много хожу пешком. Больше всего ценю в них стальной корпус, классный дизайн и безглючность ОС.
Правда, есть несколько минусов. Например, на Pebble я привык к e-ink дисплею, который всегда отображает информацию и не выгорает на ярком свету; в этом плане с OLED мне до сих пор не совсем комфортно. Ночью он иногда загорается, когда не надо, а днем я порой не вижу нужную мне информацию. Также у Huawei собственный профиль Bluetooth-подключения к iOS, из-за чего система и приложения часто воспринимают часы как наушники и пытаются переключить туда звук. Сказать что-то Siri с первого раза почти никогда не удается, случаются переключения во время входящих звонков или записи войсов. Короче, регулярно получаю тишину вместо голоса. Бесит.
Также осенью мне стало интересно протестировать главного конкурента Huawei GT 4/5 — Amazfit Balance. Я купил часы на вторичке и теперь никак не решаюсь их продать. «Амазфиты» удивили количеством всевозможных настроек, автономностью от 10 дней и нативным приложением для дисконтных карт. При этом алюминиевый корпус мне совсем не зашел, так как собирает коцки, да и в целом дизайн на любителя. Зато никаких глюков с подключением и микрофонами на iPhone.
Теперь у меня двое часов: в Huawei мне нравится дизайн и плавность ОС, а в Amazfit — обилие настроек и общая дружелюбность интерфейса.
ПрочееЕсть еще несколько других гаджетов:
Amazon Kindle Paperwhite 5
Читалками пользуюсь уже давно, около 7-8 лет, а именно эту модель взял чуть больше года назад после базовой Kindle 11. По сравнению с ней Paperwhite существенно проигрывает в контрастности, но «теплая» подсветка для меня всё-таки оказалась важнее: бело-синий свет Kindle 11 в полуночной темноте действовал на нервы деструктивно.
Зачем мне отдельный гаджет для книг? Ридер позволяет глазам отдохнуть после OLED, а также не отвлекаться на пуши и браузер. С киндлом в руках я отключаюсь от окружающего мира и погружаюсь в события 18-19 века; при чтении на смартфоне или планшете этого сделать не получается.
Кофемашина Delonghi Magnifica Start
Мы с женой последние лет 5 пользовались рожковой кофеваркой Delonghi и давно хотели «автомат» этого бренда. В январе хотелка наконец воплотилась: я урвал Magnifica Start по акции и теперь кофемашина радует нас дважды в день.
Она довольно простая по меркам технологий. Тут есть эспрессо (и двойной), обычный кофе и американо, а также ручной капучинатор. Молокосодержащие напитки мы пьем очень редко, поэтому такой расклад полностью устраивает. Засыпал зерна — получил кофе, раз в пару дней промыл поддон. Модель отлично выжимает средний помол, выглядит современно (что редкость для бюджетных Delonghi) и работает безотказно.
iPad Air 11 (M2)
Планшет куплен в конце лета 2025 и стал моим личным разочарованием года. Он плохо работает на iPadOS 26 — с лагами, подтормаживаниями интерфейса и медленными анимациями. Я отчетливо понимаю, что дело не в «железе», а в хитрости Apple: мой предыдущий iPad Pro M1 просто летал даже на первых бета-версиях iPadOS 26 — то есть Air M2 может работать лучше, но никогда не будет. Еще одно разочарование: с 16 до 116 циклов бережного использования АКБ просел со 100 до 96%. Это что вообще такое?
Также этот планшет не зашел мне из-за соотношения сторон дисплея: Apple перешла на вытянутые экраны в угоду «смотрителям контента», но для моих задач такой дисплей неудобен. Всегда любил iPad за экран 4:3, и потерял к нему всяческий интерес при нынешнем дизайне. Да и вообще: мое знакомство с Apple началось с iPad, долгие годы я фанател и пользовался только им, но сейчас «яблочные» планшеты превратились в унылую затычку ниши. В общем, мой iPad Air M2 лежит в ожидании продажи, пока не доходят руки.
Наушники UGREEN HiTune Max5
Начал их использовать пару лет назад и доволен до сих пор. Звук не эталонный, зато вендор не накручивал низкие частоты, при этом создал приемлемую сцену и достаточный уровень атаки для драйвовости. Это бюджетные наушники, но по звучанию на повседнев они меня устраивают.
Осенью прошлого года вдруг потянуло на эксперименты: купил на вторичке Hi-Res-плеер Fiio и гибридные арматурно-динамические наушники H1s того же бренда. По итогу — не зашло. Я быстро понял, что MP3-файлы плеер играет хуже моего Pixel 4, а постоянно искать FLAC-версии всего, что нравится, мне просто надоест. Что касается наушников, то они оказались слишком мягкими для тех жанров, которые я обычно слушаю. Плеер и наушники уже проданы дороже, чем куплены, а хайрез-тема для меня теперь сознательно ограничена кодеком LDAC. Разве что «арматурки» я еще поищу, но, пожалуй, более резкие, чем Fiio.
А чем вы пользуетесь на повседневной основе? Поделитесь в комментариях.