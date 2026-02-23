Чем пользуются в редакции iGuides.ru: любимые девайсы Фархада Усманова. Скучные, но практичные

Мы живём в мире, где без базовых гаджетов сам факт существования любого человека превращается в квест со сложными испытаниями. Эти девайсы давно перестали быть просто игрушками для гиков и превратились в рабочие инструменты, которые экономят время, нервы и иногда даже деньги. У каждого из нас есть свой набор устройств, без которых день уже сложно представить.
Монитор и лампа
Пожалуй, самый важный элемент моего сетапа, без которого мне очень сложно работать. Уже более 5 лет я пользуюсь монитором Xiaomi Curved Monitor. Это изогнутая модель на 34 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и потрясающей цветопередачей (Delta E < 2="">
Для понимания: у меня это уже второй Xiaomi Curved Monitor. Первый отслужил мне около 3 лет, а когда я его продал, пришло осознание, что ничего лучше для моих сценариев на рынке нет. Ещё и в бюджете до 30 тысяч рублей. Я даже пытался перейти на 32-дюймовый Samsung Odyssey G8 OLED, но ультраширокая панель 21:9 мне более удобна.
Сейчас Xiaomi Curved Monitor уже прожил больше половины своего, поскольку у него пробег дошёл до 18 000 часов. Видимо, скоро придётся покупать опять такой же, но уже в версии 2026 года с более геймерским дизайном и компактной подставкой.
Второй элемент, который я считаю одним целым с монитором — лампа Yeelight Screen Bar Pro. Она светит с двух сторон, управляется через приложение или голосом и питается от USB. Можно менять ярость и температуру передней лампы, а также цвет и эффекты задней RGB-подсветки. Я уже даже не представляю работу за монитором без такой лампы.
Планшет
Третий обязательный предмет на моём столе — iPad. Помогает гасить приступы СДВГ, ловить интересные мысли и просвещаться, пока работаю. У меня всё ещё старый iPad Air 2020 года, который покупался практически на старте. Для YouTube, листания комиксов, просмотра аниме и редкого рисования его больше, чем достаточно. Батарея за эти 5 с лишним лет уже на последнем дыхании, но менять девайс я точно не собираюсь. Возможно, сгоняю в будущем в местный сервисный центр Apple, чтобы поменять батарею на оригинальную.
Клавиатура
Я не могу привыкнуть ни к какой механике, хотя пробовал разное. В соседней комнате у меня лежит пара экземпляров по 15-20 тысяч рублей, но работаю я исключительно на Logitech MX Keys mini. Ничего лучше и более схожего с клавиатурой MacBook я для себя не нашел.
Единственный минус — протёртые кейкапы, но она работает, поэтому смысла её выкидывать я не вижу. Каждый день я набираю на ней по 30 тысяч символов, с чем она отлично справляется. А как только перестанет включаться, я возьму ещё одну точно такую же.
Про мышь тут ничего не будет, потому что я пользуюсь Apple Magic Mouse. Рекомендовать её не могу, уж очень специфическое устройство.
Наушники
Музыку я слушаю только во время прогулок. На этот случай у меня есть AirPods Pro 3 и AirPods Max. Зачем мне и затычки, и накладные? Надеваю одни поверх других, чтобы шумодав был лучше. Я далеко не аудиофил, поэтому выбирал наушники по удобству работе в экосистеме и посадке.
Компьютер
Сердце моего сетапа — MacBook Pro. Это модель 2018 года на процессоре Intel Core i5 с 8 ГБ ОЗУ. И его мне хватает для написания текстов, обработки фоток в Photoshop, монтажа в Final Cut Pro и других задач. Для резерва когда-то купил огромный 16-дюймовый MacBook Pro на M2 Pro в предтоповой конфигурации, но пока он служит пылесборником.
Смартфон
Ещё один гаджет, без которого сложно представить свой день, но я не из тех, кто сутками не выпускает телефон из рук. Конкретной модели тут нет, поскольку я пользуюсь разными смартфонами. Я даже рассказывал про свою коллекцию iPhone в отдельной большой статье. Сейчас абсолютно любой телефон у меня используется в трёх сценариях: камера, фонарик и оплата покупок в супермаркете.
Консоль
Внезапно, но одним из гаджетов, к которому руки тянутся чаще, чем я изначально предполагал, стал Steam Deck. Он уже старый и не такой мощный, но под инди-игры, проекты эпохи PlayStation 4 и Xbox One такая вещь подходит просто идеально. Плюс я часто использую Steam Deck для удалённой игры с PlayStation 5 или Xbox Series X, что позволяет не сидеть перед телевизором.
А чем вы пользуетесь на повседневной основе? Пишите в комментариях.