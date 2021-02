Эксперты AliExpress Россия отметили рост спроса на товары для досуга от российских продавцов в период февральских холодов. Аналитики связали это с вынужденным пребыванием дома из-за такой погоды. В начале месяца температура в регионах Центральной России опустилась ниже -20°C. В связи с этим россияне предпочитали проводить больше времени дома и нашли для себя новые способы развлечения.По данным площадки, за февраль оборот категории конструкторов вырос в 2,6 раза по сравнению с январем. Среди наиболее популярных моделей конструкторов для взрослых — наборы LEGO Technic. Чаще всего россияне предпочитали строить модели Lamborghini и других гоночных машин на радиоуправлении.Помимо офлайн-развлечений увеличился оборот категорий игровых приставок, игр и игровых аксессуаров. Так, в феврале спрос на игровые приставки вырос в 2,2 раза, на игры — в 1,92 раза. В топе популярных предложений — Sony PS4 на 1 ТБ с комплектом из игр Spider Man, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo Sport. Особым спросом пользуются Ring Fit Adventure, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Assassin's Creed: Вальгалла, Ghost of Tsushima и Last of Us 2. Эти игры в феврале обогнали по популярности Cyberpunk 2077.Другой популярный вид досуга во время морозов — сбор пазлов: эта категория товаров в феврале показала рост спроса больше, чем в два раза. Наиболее популярными видами конструкторов в феврале стали сложные пазлы на 2 тысячи элементов и больше. Самый любимый сюжет пазла — изображение парусника в открытом море.Двукратный рост в феврале показала категория коллекционных фигурок и моделей. Среди самых популярных товаров — фигурка дракона из фотополимера для тех, кто увлекается моделированием, и сборная модель помпового ружья из деревянных деталей. Еще россияне часто заказывали сборную модель корабля-клипера «Фермопилы» из дерева в масштабе 1 к 125.Аналитики отметили, что спросом во время холодов пользовались и настольные игры для партий в кругу семьи и друзей. В феврале оборот категории настольных игр показал рост на треть по сравнению с январем. Самые любимые настольные игры россиян — «Крокодил», «Дженга», а еще классическая «Монополия» и версия игры для фанатов «Гарри Поттера». Кроме того, популярностью во время холодов пользовались наборы карт Таро.