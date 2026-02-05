Чем удивит последнее крупное обновление iOS 26? Собрали все инсайды

iOS 26.4 должна наконец представить «более персонализированную» Siri, над которой Apple работала почти год. Новый ассистент будет основан на Google Gemini, что обеспечит знание личного контекста, распознавание информации на экране и сотни новых действий внутри и между приложениями. Но это только начало, поскольку в iOS 27 Apple добавит разговорный интерфейс в стиле чат-бота и визуальные изменения, а iOS 26.4 даст первые крупные улучшения.Apple регулярно обновляет набор эмодзи в релизах x.4, и iOS 26.4 не станет исключением. Девять новых эмодзи включают в себя яблочный огрызок, балетных танцоров, удивлённое лицо, облако взрыва, Йети, оползень, косатку, тромбон и сундук с сокровищами. Эти эмодзи соответствуют решениям Unicode Consortium и станут частью официального кроссплатформенного стандарта.Инсайды также указывают на появление папок в приложении Freeform, что расширит возможности организации контента. Также iOS 26.4 может принести улучшения ИИ и дополнительные функции для пользователей подписки Creator Studio, включая некий премиальный контент, который Apple обещала добавить позже в этом году.Apple тестирует систему, которая позволяет сохранять банковские карты в связке ключей iCloud при добавлении в сторонние приложения. Функция работает аналогично автозаполнению в Safari и расширяет возможности экономии времени при вводе платёжных данных.В iOS 26.4 также появятся некоторые другие улучшения фирменных утилит. Например, в Apple TV появится отдельная категория со спортивным контентом. Кроме того, Apple предложит новую систему проверки целостности устройства перед входом в Apple ID и iCloud, что может предотвратить использование сервисов на устройствах с несанкционированными модификациями.Пока это всего лишь слухи относительно главных нововведений в iOS 26.4, но в релизной версии список изменений будет намного шире. Скорее всего, первая бета-версия станет доступна разработчикам в конце февраля, а общедоступный релиз состоится в апреле.