Чем удивят Apple Watch Series 12 и Ultra 4? В новых часах появится Touch ID и спутниковая связь

Компания Apple готовит одно из крупнейших обновлений своих смарт-часов за последние годы. Уже этой осенью выйдут Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 вместе с watchOS 27. Пока утечек не так много, но все они довольно интересные.

Одним из самых неожиданных инсайдов гласит о появлении сканера Touch ID прямо в боковой кнопке Apple Watch. Информация появилась во внутреннем коде Apple, так что компания точно это тестирует. Если функция действительно доберется до релиза, пользователи смогут разблокировать часы отпечатком пальца вместо пароля. Правда, крупные инсайдеры вроде Марка Гурмана и Мин-Чи Куо пока это не подтверждали.Также ожидается новый чип после годичного перерыва. Напомним, что Apple Watch Series 11 и Ultra 3 фактически использовали тот же процессор S10, что и предыдущее поколение. Теперь Apple, судя по утечкам, готовит более мощную платформу с улучшенной производительностью и энергоэффективностью.Большой акцент компания снова сделает на Apple Intelligence. В watchOS 27 появятся новые ИИ-функции, работающие в связке с iPhone. Уже сейчас Apple Watch поддерживают перевод сообщений в реальном времени, ИИ-сводки уведомлений и «партнёра по тренировкам», но в этом году возможностей станет ещё больше.Кроме того, Apple продолжает развивать спутниковые функции. Сейчас спутниковая связь доступна в Apple Watch Ultra 3 для вызова экстренной службы спасения и сообщений, но в будущем часы могут получить поддержку навигации в Apple Картах через спутник и даже отправку фото в сообщениях без мобильной сети.Само собой, не обойдется и без новых циферблатов. По слухам, Apple готовит дополнительные модульные интерфейсы, включая версию Modular Ultra для обычных моделей часов. Напомним, презентация watchOS 27 состоится уже 8 июня на WWDC 2026, а релиз новых Apple Watch ожидается в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro.