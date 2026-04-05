Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров

Александр

На фоне нестабильной работы Telegram в России пользователи ищут альтернативные мессенджеры для повседневного общения. Основные критерии выбора — работа без VPN, простота установки, настройки и использования, функциональность, возможность связи с людьми за границей и безопасность. Ниже — пять альтернатив, которые могут заменить Telegram в той или иной степени.

Первое место занимает IMO — американский мессенджер, входящий в десятку самых популярных коммуникационных приложений в мире. Он доступен на Android, iPhone, Windows и Mac, поддерживает бесплатные голосовые и видеозвонки, текстовые и голосовые сообщения, групповые чаты и передачу файлов. В России IMO работает без VPN, но к середине марта скорость его работы ощутимо упала, что указывает на возможное искусственное замедление. Главные недостатки — навязчивая реклама и низкий уровень безопасности: сквозное шифрование не подтверждено независимыми аудитами, а сервис внесён в реестр ОРИ.



Второй в списке — южнокорейский мессенджер KakaoTalk, который стремительно набирает популярность в России на фоне проблем с Telegram. Он предлагает личные и групповые чаты, голосовые сообщения, звонки и видеозвонки, обмен файлами, секретные чаты и открытые пространства Open Chat. Приложение стабильно работает без VPN, без признаков замедления, а по набору функций ближе всего к Telegram. Минусы: часть интерфейса на корейском языке, сквозное шифрование включено только в режиме секретного чата, сервис внесён в реестр ОРИ (то есть хранит переписку и передаёт её правоохранительным органам по запросу).



Третий вариант — турецкий мессенджер BiP, который позиционируется как универсальное приложение для переписки, звонков и создания групп. Он работает в России без VPN и без заметных задержек, поддерживает исчезающие сообщения, геолокацию, встроенный перевод более чем на сто языков, статусы, опросы и каналы. При установке из России приложение иногда может тормозить, но серьёзных проблем нет. Однако Turkcell — государственная компания, сквозного шифрования в BiP нет, а данные по закону доступны силовым структурам.



Google Chat — четвёртый кандидат. Это сервис от Google, который работает на iPhone, Android и в браузере. Если у пользователя есть почта Gmail, Google Chat уже доступен в боковой панели браузерной версии. Сервис пока работает в России без ограничений, поддерживает групповые чаты, обмен фото и файлами, интеграции с Drive, Calendar и Meet. Сквозного шифрования для обычных чатов нет, но Google поддерживает двухфакторную аутентификацию. Минусы: отсутствие каналов и открытых групп, а также нужно привыкать к нестандартному интерфейсу.



Замыкает пятёрку Delta Chat — самый необычный сервис, работающий как оболочка для электронной почты. Приложение доступно на всех основных платформах. При подключении личного почтового ящика замедления не страшны. Код открыт, криптография прошла независимые аудиты, а за проектом стоит немецкая некоммерческая компания Merlinux. Недостатки: для подключения почтового ящика требуются дополнительные шаги, а если собеседник не пользуется Delta Chat, сообщение доходит как обычное письмо без сквозного шифрования.
Комментарии

Артём Болотов
+88
Артём Болотов
В зачем заменять? Потому что пенсионер так захотел? Так он и эти поделки выключит
Вчера в 21:28
#
+76
Chinezer
Почему в списке нет WeChat с более 1.3 млрд пользователей?
Вчера в 21:50
#
YABLOKOFON
+479
YABLOKOFON Chinezer
В нём без инвайт ссылки не зарегаться Щас бы бежать в китайский вичат с которого слизали концепцию для скама тотальный контроль слежка и цензура. Думаешь братушки китайцы по старой дружбе с рф не начнут сливать инфу о россиянах там зареганных куда надо? А может уже…
час назад в 02:53
#
+165
iActiva
Про bip шифрование есть. Звонки работают без впн. По ui — около WhatsApp
Вчера в 23:21
#

