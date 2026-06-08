Чемпионский выбор: Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» с HUAWEI FreeClip 2

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, уверенно обыграв в финале Майю Хвалинску со счетом 6:3, 6:2. Этот успех стал для спортсменки первым титулом турнира «Большого шлема». Во время подготовки к соревнованиям и выступления на корте Андреева была замечена с новыми беспроводными наушниками HUAWEI FreeClip 2.Победа Мирры стала историческим достижением для российского тенниса. Она вошла в число спортсменок, которым ранее удавалось выиграть турнир «Большого шлема», наряду с Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой. Кроме того, это первая победа российской теннисистки на «Ролан Гаррос» с 2014 года. Перед матчами спортсменка предпочитала настраиваться на игру под песню Басты «Моя игра».На пути к чемпионству Андреева уверенно прошла весь турнирный путь. Напомним, HUAWEI FreeClip 2 получили открытую конструкцию с фирменной С-образной формой. Они весят всего по 5,1 г, поддерживают интеллектуальную оптимизацию звучания, защищены от влаги и пыли по стандарту IP57 и рассчитаны на длительную автономную работу.