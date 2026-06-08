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Чемпионский выбор: Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» с HUAWEI FreeClip 2

Фархад


Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, уверенно обыграв в финале Майю Хвалинску со счетом 6:3, 6:2. Этот успех стал для спортсменки первым титулом турнира «Большого шлема». Во время подготовки к соревнованиям и выступления на корте Андреева была замечена с новыми беспроводными наушниками HUAWEI FreeClip 2.

Победа Мирры стала историческим достижением для российского тенниса. Она вошла в число спортсменок, которым ранее удавалось выиграть турнир «Большого шлема», наряду с Анастасией Мыскиной, Светланой Кузнецовой и Марией Шараповой. Кроме того, это первая победа российской теннисистки на «Ролан Гаррос» с 2014 года. Перед матчами спортсменка предпочитала настраиваться на игру под песню Басты «Моя игра».

На пути к чемпионству Андреева уверенно прошла весь турнирный путь. Напомним, HUAWEI FreeClip 2 получили открытую конструкцию с фирменной С-образной формой. Они весят всего по 5,1 г, поддерживают интеллектуальную оптимизацию звучания, защищены от влаги и пыли по стандарту IP57 и рассчитаны на длительную автономную работу.
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Комментарии (2)

+148
olegvl2
Да наплевать всем на ее выбор
2 часа назад в 13:56
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Yuri Konst
+17
Yuri Konst
Ну почему они все такие здоровые? Мужики блин(
час назад в 14:56
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