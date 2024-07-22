Через год Apple представит «царь-айфон», какого еще никогда не было



Компания Apple готовит к релизу совершенно новую модель iPhone, которая будет круче и дороже, чем Pro Max. Об этом пишет MacRumors.



Более ранние слухи уже сообщали, что Apple собирается убрать модель iPhone Plus из 17-й линейки 2025 года и вместо неё добавить новую версию iPhone 17 Slim. Новинка не будет включена в категорию «базовых»; напротив, она потеснит iPhone 17 Pro Max и станет новым абсолютным флагманом.







Название iPhone 17 Slim пока не подтверждено. Инсайдеры называют так эту модель из-за её тонкого корпуса и совершенно нового дизайна, отличающегося от всего, что сейчас выпускает Apple. Сообщается, что этот смартфон оснастят «двойной системой камер», супертонким алюминиевым корпусом и 6,65-дюймовым LTPO-дисплеем. В линейке останется всего одна базовая модель — iPhone 17 — которая



Ожидаемая стартовая цена iPhone 17 Slim составляет $1299, тогда как iPhone 17 Pro Max будет продаваться от $1199. Название iPhone 17 Slim пока не подтверждено. Инсайдеры называют так эту модель из-за её тонкого корпуса и совершенно нового дизайна, отличающегося от всего, что сейчас выпускает Apple. Сообщается, что этот смартфон оснастят «двойной системой камер», супертонким алюминиевым корпусом и 6,65-дюймовым LTPO-дисплеем. В линейке останется всего одна базовая модель — iPhone 17 — которая тоже получит дисплей LTPO OLED.Ожидаемая стартовая цена iPhone 17 Slim составляет $1299, тогда как iPhone 17 Pro Max будет продаваться от $1199.