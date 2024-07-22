Через год Apple представит «царь-айфон», какого еще никогда не было

Олег

iPhone 17 Slim


Компания Apple готовит к релизу совершенно новую модель iPhone, которая будет круче и дороже, чем Pro Max. Об этом пишет MacRumors.

Более ранние слухи уже сообщали, что Apple собирается убрать модель iPhone Plus из 17-й линейки 2025 года и вместо неё добавить новую версию iPhone 17 Slim. Новинка не будет включена в категорию «базовых»; напротив, она потеснит iPhone 17 Pro Max и станет новым абсолютным флагманом.

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Название iPhone 17 Slim пока не подтверждено. Инсайдеры называют так эту модель из-за её тонкого корпуса и совершенно нового дизайна, отличающегося от всего, что сейчас выпускает Apple. Сообщается, что этот смартфон оснастят «двойной системой камер», супертонким алюминиевым корпусом и 6,65-дюймовым LTPO-дисплеем. В линейке останется всего одна базовая модель — iPhone 17 — которая тоже получит дисплей LTPO OLED.

Ожидаемая стартовая цена iPhone 17 Slim составляет $1299, тогда как iPhone 17 Pro Max будет продаваться от $1199. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

migachevm
+170
migachevm
Ultra звучит выигрышнее и ультимативнее чем Slim☝️
час назад в 16:28
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Esthet
+1873
Esthet
Совершенно новый дизайн не похожий на то что они сейчас выпускают? ну тогда он должен быть круглыми или треугольным😅
53 минуты назад
#
Anatoly076
+244
Anatoly076
То же самое было с айфономана X который вышел вместе с 8-кой и 8 plus! И что тут гениального? Щупают рынок, перед тем как сделать ставку. Тут и так понятно что эта вакханалия с одним и тем же продолжаться долго не может. 5-7 лет и надо менять линейку. Многие наелись, продажи падают. Нужно нащупывать новые тренды и дизайны.
46 минут назад
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