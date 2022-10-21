Через месяц могут выйти еще две крутых новинки от Apple

Компания Apple готовит к релизу два обновленных MacBook Pro. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, октябрьский релиз трех новых iPad не будет последним в текущем году. Инсайдер из Bloomberg Марк Гурман сообщает, что macOS Ventura, которая выйдет в понедельник, 24 октября, будет включать поддержку двух MacBook Pro, которых пока нет в линейке Apple.
Речь идет о новых MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Текущие модели вышли в 2021 году и получили чипы Apple Silicon M1 Pro / M1 Max, а новые макбуки будут выпущены на базе свежих SoC M2 Pro и M2 Max.
Помимо инсайдов, Гурман основывает свои предположения на факте, что Apple в последние несколько лет не раз представляла новые Mac именно в ноябре.
Относительно других версий Mac новостей пока немного. Ранее мы рассказывали, что Mac mini на базе SoC Silicon M2 находится в разработке, но в ноябре он скорее всего не выйдет.