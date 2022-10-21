Apple MacBook

Через месяц могут выйти еще две крутых новинки от Apple

Олег

Mac


Компания Apple готовит к релизу два обновленных MacBook Pro. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, октябрьский релиз трех новых iPad не будет последним в текущем году. Инсайдер из Bloomberg Марк Гурман сообщает, что macOS Ventura, которая выйдет в понедельник, 24 октября, будет включать поддержку двух MacBook Pro, которых пока нет в линейке Apple.

Речь идет о новых MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Текущие модели вышли в 2021 году и получили чипы Apple Silicon M1 Pro / M1 Max, а новые макбуки будут выпущены на базе свежих SoC M2 Pro и M2 Max.

Помимо инсайдов, Гурман основывает свои предположения на факте, что Apple в последние несколько лет не раз представляла новые Mac именно в ноябре.

Относительно других версий Mac новостей пока немного. Ранее мы рассказывали, что Mac mini на базе SoC Silicon M2 находится в разработке, но в ноябре он скорее всего не выйдет. 

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Источник:
MacRumors
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