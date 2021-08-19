Сбер

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн». В нём появилась возможность запрашивать деньги у других людей.

Отправить запрос на отправку денег можно через «Диалоги» — это мессенджер, встроенный в банковское приложение. Контакты в этом мессенджере подхватываются по номеру телефона из контакт-листа смартфона, поэтому нет необходимости добавлять собеседников вручную. В переписке можно указать, за что или с какой целью вы просите деньги.

Важное ограничение — запросить деньги можно только у клиента «Сбера». Если у собеседника нет карты «Сбера», он не сможет перевести средства через чат в «Сбербанк Онлайне».

Разработчики «Сбербанк Онлайн» считают, что запрос средств через «Диалоги» — более простой, надёжный и безопасный способ получить деньги от знакомых, нежели через переписка в сторонних мессенджерах. В приложении уже была такая возможность, но теперь она реализована проще и логичнее.



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