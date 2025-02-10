Chery нашла гениальный способ быстро пересадить российских водителей на китайские авто

Фото: Unsplash
Россияне продолжают пересаживаться на автомобили китайских производителей с европейских и корейских, а вендоры активно помогают им в этом. Об этом рассказывает RG.ru.
Источник отмечает и обратную сторону этого процесса. На площадках бесплатных объявлений стало расти количество продающихся китайских машин с небольшими пробегами. Специалисты, опрошенные Rg.ru, считают, что покупатели боятся возможных трудностей в эксплуатации таких авто и хотят избавиться от них до начала первых поломок.
Россияне продолжают пересаживаться на автомобили китайских производителей с европейских и корейских, а вендоры активно помогают им в этом. Об этом рассказывает RG.ru.
Источник отмечает и обратную сторону этого процесса. На площадках бесплатных объявлений стало расти количество продающихся китайских машин с небольшими пробегами. Специалисты, опрошенные Rg.ru, считают, что покупатели боятся возможных трудностей в эксплуатации таких авто и хотят избавиться от них до начала первых поломок.