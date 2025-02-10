Chery нашла гениальный способ быстро пересадить российских водителей на китайские авто

Россияне продолжают пересаживаться на автомобили китайских производителей с европейских и корейских, а вендоры активно помогают им в этом. Об этом рассказывает RG.ru.

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Согласно источнику, китайский автобренд Chery придумал стимулирующую программу для российских клиентов, которая призвана убедить их поскорее сменить европейскую или корейских машину на китайскую. Всё просто и гениально: компания предлагает повышенные скидки на свои авто для тех, кто сдаст в трейд-ин машину марки Volkswagen, Skoda, Hyundai или Kia. Результаты уже заметны и аналитики отмечают, что количество россиян, «пересевших» с европейских на китайские авто, растет с каждым месяцев.Источник отмечает и обратную сторону этого процесса. На площадках бесплатных объявлений стало расти количество продающихся китайских машин с небольшими пробегами. Специалисты, опрошенные Rg.ru, считают, что покупатели боятся возможных трудностей в эксплуатации таких авто и хотят избавиться от них до начала первых поломок.