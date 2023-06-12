Chery выпустила новый седан, который подвинет Lada Vesta и Toyota Corolla. Цена — подарок!

Олег

Chery

Фото: Autohome.cn

Китайский автоконцерн Chery представил новинку — седан Arrizo 5 Plus. Об этом пишет Autohome.cn.

Согласно источнику, Chery Arrizo 5 Plus является среднеразмерным седаном бюджетного класса, который создавался как конкурент малолитражкам вроде Honda Fit, Toyota Corolla и других подобных им моделей. Это крайне доступная и неплохо оснащенная машина. 

Chery
Фото: Autohome.cn

Фото: Autohome.cn
Фото: Autohome.cn

Габариты Chery Arrizo 5 Plus составляют 4680 х 1825 х 1490 мм, а колесная база — 2670 мм. Эти показатели примерно соответствуют размерам Toyota Corolla. Новинка оснащается двумя типами моторов объемом 1,5 литра: атмосферным мощностью 120 л.с. и турбированным на 156 л.с., оба комплектуются КПП-вариатором. Судя по всему, конфигураций с механикой нет вовсе.

Фото: Autohome.cn
Фото: Autohome.cn

Что касается опций, то их немало: датчик света, задние порктроники, камера заднего вида, автопарковщик, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем 10,25 дюйма. Всё это присутствует в базовой версии. Топовый конфиг дополнен цифровой приборной панелью, доступом в интернет и голосовым управлением.

Фото: Autohome.cn
Фото: Autohome.cn

На домашнем рынке в Китае цена Chery Arrizo 5 Plus составляет невероятные $10 500 (850 000 руб) за базу и $12 600 (1,1 млн руб) за более дорогую версию. Очевидно, что до России они доедут гораздо дороже, но даже ценник в 1,3-1,5 млн за такой автомобиль будет выглядеть весьма привлекательно и отсечет множество конкурентов, в том числе недавно поступившую в продажу Lada Vesta. 

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Источник:
Autohome.cn
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Комментарии

–14
oskar
Когда они приедут официально в Россию сразу добавляется 1лям.
Сегодня в 14:13
#
–651
Stylus
"о даже ценник в 1,3-1,5 млн"ахахах, от 2.2 минимум и топ за 3.5.
Сегодня в 14:32
#
Сергей
+88
Сергей
От 2х лямов будет 100%
Сегодня в 15:02
#
tellurian
+4887
tellurian
Добавьте пошлину 25%, НДС и прочие платежи. Меньше 2млн никак не выйдет.
Сегодня в 16:28
#
–1
alosev
Он уже продается в России, Omoda S5, цена 2+
Сегодня в 17:02
#
–651
Stylus alosev
омода — это черри.
час назад в 20:02
#
–1
alosev Stylus
На авто посмотри, тогда поймешь
час назад в 20:19
#