Chery выпустила новый седан, который подвинет Lada Vesta и Toyota Corolla. Цена — подарок!

Китайский автоконцерн Chery представил новинку — седан Arrizo 5 Plus. Об этом пишет Autohome.cn.Согласно источнику, Chery Arrizo 5 Plus является среднеразмерным седаном бюджетного класса, который создавался как конкурент малолитражкам вроде Honda Fit, Toyota Corolla и других подобных им моделей. Это крайне доступная и неплохо оснащенная машина.Габариты Chery Arrizo 5 Plus составляют 4680 х 1825 х 1490 мм, а колесная база — 2670 мм. Эти показатели примерно соответствуют размерам Toyota Corolla. Новинка оснащается двумя типами моторов объемом 1,5 литра: атмосферным мощностью 120 л.с. и турбированным на 156 л.с., оба комплектуются КПП-вариатором. Судя по всему, конфигураций с механикой нет вовсе.Что касается опций, то их немало: датчик света, задние порктроники, камера заднего вида, автопарковщик, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем 10,25 дюйма. Всё это присутствует в базовой версии. Топовый конфиг дополнен цифровой приборной панелью, доступом в интернет и голосовым управлением.На домашнем рынке в Китае цена Chery Arrizo 5 Plus составляет невероятные $10 500 (850 000 руб) за базу и $12 600 (1,1 млн руб) за более дорогую версию. Очевидно, что до России они доедут гораздо дороже, но даже ценник в 1,3-1,5 млн за такой автомобиль будет выглядеть весьма привлекательно и отсечет множество конкурентов, в том числе недавно поступившую в продажу Lada Vesta.