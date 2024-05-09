Четыре команды прошли в LAN-финал «Кубка Синергии» по «Миру Танков»

27 и 28 апреля 200 команд сразились в отборочном турнире «Кубка Синергии» по «Миру Танков» за места в полуфинале. Сильнейшими командами по итогам этапа стали ENEMY, Beyond, WhoCares? и ALFA. Команды продолжат битву в полуфиналах, финале и матче за 3-е место квалификации, которые пройдут в очном формате 18 мая в кинотеатре «Октябрь».
Турнир станет первым масштабным московским киберспортивным мероприятием Университета «Синергия» по игре со зрителями в Москве после долгого перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Зрители оффлайн турнира смогут получить эксклюзивный мерч, познакомиться со знаменитостями мира киберспорта, а также получить автографы. Посетить финал турнира или просмотреть онлайн-трансляцию можно совершенно бесплатно, пройдя регистрацию на официальном сайте.
Призовой фонд турнира составит более 1 000 000 рублей: за I место – 550 000 рублей и 100% скидка на весь период обучения на программе бакалавриата «Менеджер в игровой индустрии и киберспорте», за II место – 300 000 рублей, за III и IV места – по 75 000 рублей. Команды-участники отборочного турнира получили очки турнирной активности, которые будут учитываться при формировании рейтинга команд и их дальнейшем отборе на другие соревнования.
На финале «Кубка Синергии» соберутся лучшие команды «Мира танков» и таланты сообщества, а гостей мероприятия ждет лекционная программа от ведущих разработчиков и экспертов индустрии киберспорта.
Комментировать финал «Кубка Синергии» будут стример Артем «Помидор» Кузнецов, Надюшка-опасность NIAGARA, Дмитрий de1uxe Репин, Никита Sh0tnik Пахомов и один из самых титулованных российских киберспортсменов в «Мире танков» Максим Inspirer Мазеин.
«Впервые студенты Синергии на турнире в Мире танков – это тот момент, когда каждый экипаж работает как один организм, движимый одной целью, победой. Когда командование и управление, стрельба и маневрирование складываются воедино, создавая непобедимую машину. Вперед к победе, танкисты! Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. Попутного ветра!», – пожелала удачи командам YouTube-блогер Надюшка-опасность NIAGARA.
«Мы ждали турнир со зрителями, а Синергия сделала! Не упустите возможность пообщаться с единомышленниками, любимыми блогерами и сильнейшими киберспорстменами! До встречи, Танкисты!», – отметил YouTube-блогер Артем «Помидор» Кузнецов.
«Больше турниров – больше чемпионов! Киберспорт развивается семимильными шагами, теперь он добрался до Синергии. И в этот раз мы будем вместе смотреть за напряжёнными боями! Не пропустите новый турнир в Нашей игре!» – отметил YouTube-блогер и титулованный российский киберспортсмен Максим Inspirer Мазеин.
Организаторы турнира – факультет игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» и Федерация компьютерного спорта России, при поддержке проекта «Мир танков» и киберспортивного медиаагентства E TERRA MEDIA.