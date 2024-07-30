Четыре владельца iPhone 14 прочувствовали на себе, насколько человеку нужен современный смартфон

Олег

Apple

В сети появилась история о том, как спутниковая связь в айфоне спасла жизни четырех путешественников. Подробности опубликованы в Phone Arena.

Согласно источнику, всё случилось в Британской Колумбии, районе Вест-Кутеней. Четыре женщины-туристки разбили привалочный лагерь на леднике, однако очень скоро пожалели о своем решении: неподалеку бушевал лесной пожар и палатку заволокло едким дымом. Кроме того, с неба на тент и на людей падали горячие угли.

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Выйти из дыма самостоятельно представлялось невозможным, но у одной из путешественниц сработал спутниковый вызов SOS на iPhone 14. Спасатели получили геолокацию пострадавших, а также некоторые подробности их положения — женщины отправили несколько текстовых сообщений через спутник.

Менеджер спасательной операции отмечает сложность ситуации:

«Нам очень повезло, что там был вертолет, нам почти пришлось отказаться от спасательной операции. Это как зона военных действий. Мы просто смогли проскользнуть через хребет [с вертолетом] и нашли их именно там, где, согласно пингу мобильного телефона, они были, что действительно необычно и очень приятно». 

Спасательница отмечает, что смартфон буквально спас им жизнь. Действительно, приятно видеть, что современные смартфоны умеют не только развлекать, но и выручать в сложных жизненных ситуациях. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3689
kardigan
Неплохая попытка! Apple вновь спасла кучу жизней.
Сегодня в 10:39
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tellurian
+1641
tellurian kardigan
Реклама она такая 🤣
Сегодня в 10:47
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