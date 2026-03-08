Top.Mail.Ru

Четыре способа заблокировать экран iPhone, не касаясь кнопки Power

Компания Apple развивает свою iOS и в ней с каждым годом появляются всё новые опции, о большинстве из которых пользователи могут и не подозревать. Например, система позволяет блокировать экран iPhone без использования кнопки Power, если нужно сделать это тихо без щелчка, хочется сберечь ее ресурс или она уже барахлит. 

Способ 1: 
  • Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» на страничке быстрых команд
  • Тапните «Добавить действие» и введите в поиск «блок»
  • Выберите строку «Заблокировать экран» 
  • Нажмите на название команды, переименуйте её по желанию и выберите значок (например, замочек).
  • Снова нажмите на название команды и выберите «На экран Домой».
  • Тапните «Готово».
На домашнем экране появится иконка, по нажатию на которую экран будет выключаться и блокироваться. 



Способ 2: 
  • Скачайте вот эту быструю команду 
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В пункте «Касание» нажмите «Касание задней крышки»
  • Выберите тип касания
  • Прокрутите до блока «Быстрые команды» и поставьте галочку на команду «Заблокировать».

Теперь при двойном или тройном касании задней крышки экран заблокируется, но подсветка продолжит гореть еще 5 секунд. 



Способ 3: 
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В пункте «Касание» нажмите «Касание задней крышки»
  • Выберите тип касания
  • Установите галочку на пункт «Заблокировать экран».
Теперь вы можете блокировать iPhone двойным либо тройным постукиванием по задней крышке. Подсветка выключится сразу. 



Способ 4: 
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В пункте «Касание» выберите AssistiveTouch
  • Включите тумблер
  • Выберите тип касания и установите галочку на «Заблокировать экран».
На экране появится виртуальная кнопка, которая по тапу будет блокировать экран. 

