Четыре способа заблокировать экран iPhone, не касаясь кнопки Power





Компания Apple развивает свою iOS и в ней с каждым годом появляются всё новые опции, о большинстве из которых пользователи могут и не подозревать. Например, система позволяет блокировать экран iPhone без использования кнопки Power, если нужно сделать это тихо без щелчка, хочется сберечь ее ресурс или она уже барахлит.

Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» на страничке быстрых команд

Тапните «Добавить действие» и введите в поиск «блок»

Выберите строку «Заблокировать экран»

Нажмите на название команды, переименуйте её по желанию и выберите значок (например, замочек).

Снова нажмите на название команды и выберите «На экран Домой».

Тапните «Готово».

Скачайте вот эту быструю команду

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

В пункте «Касание» нажмите «Касание задней крышки»

Выберите тип касания

Прокрутите до блока «Быстрые команды» и поставьте галочку на команду «Заблокировать».

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

В пункте «Касание» выберите AssistiveTouch

Включите тумблер

Выберите тип касания и установите галочку на «Заблокировать экран».

На домашнем экране появится иконка, по нажатию на которую экран будет выключаться и блокироваться.Теперь при двойном или тройном касании задней крышки экран заблокируется, но подсветка продолжит гореть еще 5 секунд.Теперь вы можете блокировать iPhone двойным либо тройным постукиванием по задней крышке. Подсветка выключится сразу.На экране появится виртуальная кнопка, которая по тапу будет блокировать экран.