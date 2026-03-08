Четыре способа заблокировать экран iPhone, не касаясь кнопки Power

Компания Apple развивает свою iOS и в ней с каждым годом появляются всё новые опции, о большинстве из которых пользователи могут и не подозревать. Например, система позволяет блокировать экран iPhone без использования кнопки Power, если нужно сделать это тихо без щелчка, хочется сберечь ее ресурс или она уже барахлит.
- Откройте приложение «Команды» и нажмите «+» на страничке быстрых команд
- Тапните «Добавить действие» и введите в поиск «блок»
- Выберите строку «Заблокировать экран»
- Нажмите на название команды, переименуйте её по желанию и выберите значок (например, замочек).
- Снова нажмите на название команды и выберите «На экран Домой».
- Тапните «Готово».
Способ 2:
- Скачайте вот эту быструю команду
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- В пункте «Касание» нажмите «Касание задней крышки»
- Выберите тип касания
- Прокрутите до блока «Быстрые команды» и поставьте галочку на команду «Заблокировать».
Теперь при двойном или тройном касании задней крышки экран заблокируется, но подсветка продолжит гореть еще 5 секунд.
Способ 3:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- В пункте «Касание» нажмите «Касание задней крышки»
- Выберите тип касания
- Установите галочку на пункт «Заблокировать экран».
Способ 4:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- В пункте «Касание» выберите AssistiveTouch
- Включите тумблер
- Выберите тип касания и установите галочку на «Заблокировать экран».