Четыре суперполезных расширения Safari для iPhone, iPad и Mac

Расширения для браузера — это небольшое приложение, которое добавляет к штатным функциям просмотрщика веб-страниц какие-то дополнительные возможности. В Safari для Mac расширения появились довольно давно, а теперь они стали унифицированными — то есть, одно и то же расширение может работать на iOS, iPadOS и macOS.
Здесь собраны пять полезных расширений, которые могут понравиться и вам. Все они бесплатны.
1. PiPifier
Софт со странноватым названием на самом деле просто помогает сворачивать видеоролик в режим «картинка в картинке». После установки расширения на панели браузера появится кнопка, по нажатию на которую видеоролик сразу переходит в «плавающее» окно. Приложение автоматически находит видео на открытой веб-страничке. Для iOS качать здесь.
2. Keyword Search
Небольшое расширение, которое позволяет настроить быстрый переход на нужный сайт по ключевому слову или даже сочетанию букв. Например, сохраненное сокращение «space» может автоматически открывать для вас сайт Stellarium, а «ig» — открывать нашу главную страничку.
3. Momentum
Пару лет назад Apple разрешила кастомизировать домашний экран Safari. Расширение Momentum использует эту возможность, чтобы оформить хоумскрин вашего браузера. Среди бесплатных возможностей:
- часы
- случайные обои из каталога утилиты
- погода в текущей геолокации
- приветствие с заданным вами именем
- поисковая строка
- мотивирующие фразы (на английском).
4. Wayback Machine
Расширение, которое дает возможность посмотреть предыдущие версии открытого веб-сайта. Вы можете перейти на нужный сайт, выбрать диапазон дат для просмотра и увидеть, что было на этой страничке в это время.
Ранее мы рассказали, что делать, если не получается открыть сайт «Сбербанка» или другой российский ресурс.