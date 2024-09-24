Четыре топ-менеджера Авито вошли в число победителей рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

Артем
e5yaeyaeryary.png

Опубликован 25-й ежегодный профессиональный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составленный Ассоциацией менеджеров и ИД «КоммерсантЪ». По итогам 2024 года, в число победителей вошли сразу четыре топ-менеджера «Авито».

Руководитель по информационной безопасности Авито Андрей Усенок занял первое место в номинации «Топ-25 директоров по кибербезопасности» в категории «Онлайн-платформы».

Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов стал вторым в номинации «Топ-40 директоров по правовым вопросам» в категории «Онлайн-платформы». 

Директор по связям с государственными органами Авито Дмитрий Гавриленко занял второе место в номинации «Топ-50 директоров по отношениям с органами государственной власти» в категории «Онлайн-платформы».

А директор департамента логистики Авито Сергей Пустыльник стал третьим в номинации «Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок» в категории «Онлайн-платформы».

sethsrtusrtujsrtujsrtj.jpg

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется Ассоциацией менеджеров ежегодно с 2001 года. Целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Курсы программирования стали самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян
ВТБ ID поможет клиентам увеличить конверсию на «Авито»
Авито Авто запустил сервис онлайн-кредитования для покупателей водной и мототехники

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1148
Dmitriy
Поэтому реклама Авито из всех утюгов?
2 часа назад в 18:10
#

Читайте также