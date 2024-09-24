Четыре топ-менеджера Авито вошли в число победителей рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

Опубликован 25-й ежегодный профессиональный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», составленный Ассоциацией менеджеров и ИД «КоммерсантЪ». По итогам 2024 года, в число победителей вошли сразу четыре топ-менеджера «Авито».Руководитель по информационной безопасности Авито Андрей Усенок занял первое место в номинации «Топ-25 директоров по кибербезопасности» в категории «Онлайн-платформы».Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов стал вторым в номинации «Топ-40 директоров по правовым вопросам» в категории «Онлайн-платформы».Директор по связям с государственными органами Авито Дмитрий Гавриленко занял второе место в номинации «Топ-50 директоров по отношениям с органами государственной власти» в категории «Онлайн-платформы».А директор департамента логистики Авито Сергей Пустыльник стал третьим в номинации «Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок» в категории «Онлайн-платформы».Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется Ассоциацией менеджеров ежегодно с 2001 года. Целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.