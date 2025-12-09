Чини, не выбрасывай: iFixit запускает бесплатное приложение для ремонта гаджетов

Эксперты iFixit анонсировали новое приложение iFixit, которое включает в себя все руководства по ремонту в формате, удобном для мобильных устройств. Также в нём есть инструмент для отслеживания ремонтных работ, прогнозирование срока службы аккумулятора и помощник на базе искусственного интеллекта FixBot.
FixBot может предоставлять помощь с помощью ИИ для решения проблем со смартфонами, ноутбуками, планшетами и другими устройствами. Пользователи могут описать проблему текстом или голосом, а FixBot поможет с диагностикой и ремонтом. В iFixit заявляют, что FixBot обучен на миллионах успешных ремонтов, выполненных комьюнити, а не на общей информации.
Утилита также включает в себя все руководства по ремонту iFixit, но оно учитывает тип смартфона пользователя и по умолчанию отображает информацию о ремонте именно для этого устройства для быстрого получения информации о ремонте. В некоторых странах можно даже купить запчасти от iFixit.
Приложение iFixit можно бесплатно скачать из Apple App Store или Google Play Store. Доступ к FixBot пока бесплатный, но в дальнейшем будут доступны как бесплатная версия, так и тарифный план Enthusiast за $4,99 в месяц.