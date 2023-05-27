Чиновник уронил Samsung Galaxy S23 Ultra в озеро. Угадайте, как он его доставал — нарочно не придумаешь 🤦‍♂️

Олег

Индия


В Индии чиновник вызвал общественное возмущение своим поведением — он доставал свой флагманский смартфон из озера довольно спорными методами. Историю опубликовали в The New York Times.

Согласно источнику, в индийском штате Чхаттисгарх 32-летний государственный инспектор по продуктам питания Раджеш Вишвас выехал на пикник с друзьями к водохранилищу. В процессе веселья он случайно уронил в воду свой Samsung Galaxy S23 Ultra.

Смириться с потерей мужчина не захотел: он вызвал из ближайшей деревни несколько своих сограждан и заставил их нырять в воду за девайсом. Разумеется, они ничего не нашли. Тогда господин Вишвас пригнал к водохранилищу дизельный насос и выкачал из него около 2 млн литров воды за пару дней.

Когда смартфон всё же достали из грязи, он уже не подавал признаков жизни. Свой поступок он позже объяснял неким «устным разрешением» от другого чиновника. Методы Вишваса вызвали большой общественный резонанс и критику в СМИ, поскольку индийские регионы нередко страдают от засухи и нехватки воды. После шумихи господина Вишваса отстранили от должности. 

-7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The New York Times
Cсылки по теме:
Samsung стыдливо оправдалась за странную «магию» камеры Galaxy S23 Ultra. И снова наврала
Представлена бюджетная альтернатива Galaxy S23 Ultra на чистом Android — Motorola G Stylus 2023
Samsung выпустила специальную версию Galaxy S23 Ultra Limited Edition для любителей сэкономить, но есть нюанс

Рекомендации

Рекомендации

Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать
Обои на телефон: Atomic Heart

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+87
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Страшно представить, на что пошёл бы тот чиновник ради спасения телефона, утопи он не флагман от Самсунг, а iPhone.
Вчера в 23:49
#
wetwet
+833
wetwet
iPhone бы выжил
Вчера в 23:52
#
+107
antonchik55 AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
В вашем комменте чувствуется недоверие и ирония. Вообще-то это правда. Друг подруги троюродного дяди моей бабушки по папиной линии лично видел как iPhone всплывает и идет по воде
31 минуту назад
#
+74
Newcomer
Вот почему нужны расстрелы.
Сегодня в 08:36
#
+3
AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949 Newcomer
Причём расстреливать нужно каждого второго, чтобы автор данного поста обязательно почувствовал призываемые им пули на своей собственной поганой шкуре…
2 часа назад в 13:45
#
SithV
+1564
SithV
Что и требовалось доказать. У протагонистов айфоны, у злодеев андройды.. все по заветам киношной политики Эпл.
Сегодня в 11:00
#