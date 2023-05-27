Чиновник уронил Samsung Galaxy S23 Ultra в озеро. Угадайте, как он его доставал — нарочно не придумаешь 🤦‍♂️



В Индии чиновник вызвал общественное возмущение своим поведением — он доставал свой флагманский смартфон из озера довольно спорными методами. Историю опубликовали в The New York Times.



Согласно источнику, в индийском штате Чхаттисгарх 32-летний государственный инспектор по продуктам питания Раджеш Вишвас выехал на пикник с друзьями к водохранилищу. В процессе веселья он случайно уронил в воду свой Samsung Galaxy S23 Ultra.



Смириться с потерей мужчина не захотел: он вызвал из ближайшей деревни несколько своих сограждан и заставил их нырять в воду за девайсом. Разумеется, они ничего не нашли. Тогда господин Вишвас пригнал к водохранилищу дизельный насос и выкачал из него около 2 млн литров воды за пару дней.



Когда смартфон всё же достали из грязи, он уже не подавал признаков жизни. Свой поступок он позже объяснял неким «устным разрешением» от другого чиновника. Методы Вишваса вызвали большой общественный резонанс и критику в СМИ, поскольку индийские регионы нередко страдают от засухи и нехватки воды. После шумихи господина Вишваса отстранили от должности.