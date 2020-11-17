





По данным Apple, восьмиядерный графический процессор чипа M1 может одновременно обрабатывать около 25000 потоков и обеспечивать пропускную способность до 2,6 терафлопс. Этот показатель соответствует Radeon RX 560 и почти аналогичен GeForce GTX 1650, у которой 2,9 терафлопс.Тесты GFXBench 5.0 с использованием Apple Metal API показали, что M1 зачастую работает лучше, чем Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и AMD Radeon RX 560.В тесте Aztec Ruins Normal Tier Radeon RX 560 показывает 146,2 FPS, GeForce GTX 1050 Ti — 159 FPS, а M1 — 203, 6 FPS. Аналогичные результаты наблюдаются повсюду: M1 почти постоянно превосходит по производительности две десктопных видеокарты.Стоит отметить, что тесты GFXBench 5.0 в основном используются для тестирования мобильных устройств, а GeForce GTX 1050 Ti и Radeon RX 560 являются настольными решениями. Тем не менее в M1 используется «мобильная» графика, и тот факт, что может превосходить десктопные видеокарты мощностью 75 Вт, впечатляет. Более подробные сравнения графических процессоров, скорее всего, появятся в ближайшее время, поскольку покупатели на этой неделе начали получать первые Mac на чипе Apple M1.