





Компания Cerebras, выпустившая пару лет назад крупнейший в мире процессор Wafer Scale Engine (WSE), поделилась подробной информацией о своем новом чипе, WSE-2, на конференции Linley Spring Processor Conference. Новый WSE-2 представляет собой обновление оригинального чипа Cerebras с переходом на 7-нм техпроцесс, что позволило увеличить количество ядер в нем с 400 000 до 850 000, не меняя площади.Интересно, что именно площадь является ограничителем такого необычного процессора, так как он сделан из одной кремниевой 300-мм «вафли», а пластины больших размеров TSMC не делает. В итоге Cerebras утверждает, что этот чип, который поставляется в компактной 26-дюймовой серверной стойке, способен заменить собой кластеры из сотен или даже тысяч графических процессоров, занимающих десятки серверных стоек, которые потребляют сотни киловатт энергии.Все 850 000 ядер нового WSE-2 оптимизированы для задач искусственного интеллекта и размещаются на площади в 46 225 мм², что дает порядка 2.6 триллионов транзисторов. Для сравнения, крупнейший GPU, Nvidia A100, имеет «всего» около 7000 ядер и площадь в 826 мм², то есть он меньше в 55 раз.Кроме того, Cerebras сообщила, что чип второго поколения имеет 40 ГБ встроенной памяти SRAM с пропускной способностью в 20 петабайт/с. Компания добавила, что WSE-2 потребляет те же 15 кВт энергии, что и его предшественник, но обеспечивает вдвое большую производительность — этого удалось достичь благодаря переходу на более «плотный» 7-нм техпроцесс в сравнении с 16 нм, на которых базировался его предшественник.Также любопытным является способ борьбы с браком: шанс того, что все ядра на пластине будут работать, достаточно низок, поэтому на деле их на чипе больше. Компания в процессе тестирования готовых кристаллов определяет и блокирует неисправные ядра, так что 850 000 штук — это именно гарантированное число работающих вычислительных блоков в каждом чипе.