iPhone 13 Pro и Pro Max будут защищены от отпечатков пальцев, благодаря чему будут выглядеть намного эстетичнее. Об этом сообщает Phone Arena со ссылкой на инсайдера Макса Вайнбаха.Согласно утечкам, новые iPhone целиком покроют специальным составом, который не позволит отпечаткам пальцев оставаться на корпусе и стекле. Напомним, что уже несколько поколений iPhone оснащаются глянцевыми металлическими торцами — отпечатки остаются на них очень легко. Кое-в-чём слухи разнятся: кто-то говорит, что покрытие нанесут на весь корпус целиком, а другие утверждают, что защищены от отпечатков будут только хромированные торцы устройства. В одном мнения инсайдеров сходятся — они считают, что Apple оснастит своим новым покрытием только Pro-модели iPhone 13. Это станет еще одним фактором, сегментирующим разные устройства одной линейки iPhone — сейчас они различаются, помимо прочего, материалом каркаса; в моделях iPhone 11 и 12 рамка устройства выполена из алюминия, а в Pro и Pro Max она стальная.Помимо этого, в новых iPhone 13 ожидаются перемены в дизайне — например, «монобровь», возможно, станет чуть короче, а слуховой динамик переместится выше. Кроме того, в моделях iPhone 13 Pro и Pro Max аналитики ожидают появления дисплея с частотой обновления 120Гц. По словам того же Вайнбаха, Apple уже готова внедрить Always On Display в 13-ю линейку iPhone с OLED-дисплеями . Эта функция появилась на рынке смартфонов несколько лет назад, однако Apple до сих пор не использовала её ни в одном из своих устройств — этот факт заставляет усомниться в том, что мы вообще увидим Always On Display в продуктах компании.Ранее мы собрали все имеющиеся утечки , рассказывающие о развитии линейки iPhone на ближайшие 2-3 года.