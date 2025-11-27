Читерам — штраф или даже уголовка. Российские власти взялись за нечестных геймеров



Фото freepik



В России В России готовится введение административных штрафов за использование читов в киберспорте. Законодательная инициатива, разрабатываемая при поддержке Минспорта, предполагает наказание за применение запрещённых программ на официальных турнирах, что должно повысить доверие к геймерско-спортивной индустрии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, за использование читерского софта, макросов и ИИ-помощников на киберспортивных соревнованиях будет предусмотрено административное наказание в виде штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Параллельно рассматривается возможность введения уголовной ответственности, приравнивающей такие нарушения к мошенничеству.Власти подчёркивают важность этой инициативы. Как отмечает сенатор Артём Шейкин, «доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы». Для эффективной борьбы с читерством, по его словам, необходимы не только штрафы, но и технические меры — античит-системы, серверная валидация и стандартизация процедур проверки. Впрочем, пока неясны критерии определения читерского ПО и механизмы фиксации нарушений, а также непонятно, кто будет наделён полномочиями по выявлению нарушений и составлению административных протоколов.