Читерам — штраф или даже уголовка. Российские власти взялись за нечестных геймеров

Фото freepik
В России готовится введение административных штрафов за использование читов в киберспорте. Законодательная инициатива, разрабатываемая при поддержке Минспорта, предполагает наказание за применение запрещённых программ на официальных турнирах, что должно повысить доверие к геймерско-спортивной индустрии.
Власти подчёркивают важность этой инициативы. Как отмечает сенатор Артём Шейкин, «доверие — ключевой элемент: зрители должны быть уверены, что победу одержал тот, у кого лучше стратегия и реакция, а не кто применил читы». Для эффективной борьбы с читерством, по его словам, необходимы не только штрафы, но и технические меры — античит-системы, серверная валидация и стандартизация процедур проверки. Впрочем, пока неясны критерии определения читерского ПО и механизмы фиксации нарушений, а также непонятно, кто будет наделён полномочиями по выявлению нарушений и составлению административных протоколов.