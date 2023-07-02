Chrome 115 нагло шантажирует пользователей — браузер полностью блокируется после обновления



Компания Google начинает интегрировать в Chrome свои идеи по отказу от cookie-файлов. Об этом пишет Ghacks.



Согласно источнику, первый большой шаг в этом направлении будет сделан в обновлении Chrome 115, которое выйдет на днях. После того как браузер обновится, пользователь увидит необычное диалоговое окно — его невозможно пропустить, закрыть или игнорировать, как обычно. О таком поведении браузера рассказали бета-тестировщики, которые уже столкнулись с версией 115.



Всплывающее окно в Chrome 115 призывает пользователя принять новые условия использования и сбора данных в браузере. Пока вы не сделаете этого, Chrome не позволит производить никаких манипуляций с собой: «всплывашка» замораживает весь браузер, и даже изменение размеров его окна блокируется. Закрытие и открытие приложения тоже не спасет — вам придется вникнуть в изменения и дать свое согласие.



Суть нововведений — новый способ таргетирования рекламы. От него можно и отказаться, но в таком случае вам придется прочитать еще одно блокирующее уведомление и нажать одну-единственную кнопку согласия с минимальными требованиями браузера. После этого появится третье окно, которое также потребует ваших действий.



Стоит отметить, что Google действует довольно агрессивно и буквально заставляет пользователя сделать какой-то выбор. С другой стороны, абсолютно доминирующее положение Chrome дает компании возможность так себя вести.

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides