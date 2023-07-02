Chrome 115 нагло шантажирует пользователей — браузер полностью блокируется после обновления

Олег

Chrome


Компания Google начинает интегрировать в Chrome свои идеи по отказу от cookie-файлов. Об этом пишет Ghacks.

Согласно источнику, первый большой шаг в этом направлении будет сделан в обновлении Chrome 115, которое выйдет на днях. После того как браузер обновится, пользователь увидит необычное диалоговое окно — его невозможно пропустить, закрыть или игнорировать, как обычно. О таком поведении браузера рассказали бета-тестировщики, которые уже столкнулись с версией 115. 

Всплывающее окно в Chrome 115 призывает пользователя принять новые условия использования и сбора данных в браузере. Пока вы не сделаете этого, Chrome не позволит производить никаких манипуляций с собой: «всплывашка» замораживает весь браузер, и даже изменение размеров его окна блокируется. Закрытие и открытие приложения тоже не спасет — вам придется вникнуть в изменения и дать свое согласие.

Суть нововведений — новый способ таргетирования рекламы. От него можно и отказаться, но в таком случае вам придется прочитать еще одно блокирующее уведомление и нажать одну-единственную кнопку согласия с минимальными требованиями браузера. После этого появится третье окно, которое также потребует ваших действий.

Стоит отметить, что Google действует довольно агрессивно и буквально заставляет пользователя сделать какой-то выбор. С другой стороны, абсолютно доминирующее положение Chrome дает компании возможность так себя вести. 

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Источник:
Ghacks
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Комментарии

–660
Stylus
ничего не понял. спасибо.
Вчера в 21:24
#
tellurian
+4900
tellurian
Будет повод слезть с него
Вчера в 21:59
#
Вася Вотафаков
+5456
Вася Вотафаков
Последнее время пользуюсь мозиллой. Вполне доволен.
Сегодня в 00:34
#
+25
OnVoG
Узнается почерк Воронина. 2 предложения по делу развернуть в непонятный бред 9-ти классника. Одна всплывай-ка чего стоит. Не удивлюсь если за них уже давно ии пишет. А редакция сидит на пенсии
Сегодня в 08:58
#
+103
ProLogic6 OnVoG
бедная твоя жена
Сегодня в 09:07
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