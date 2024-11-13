Chrome для iOS крупно обновился







Компания Google анонсировала несколько новых функций для браузера Chrome на iPhone и iPad. Все нововведение сосредоточены на предоставление более интуитивных способов поиска информации. Компания Google анонсировала несколько новых функций для браузера Chrome на iPhone и iPad. Все нововведение сосредоточены на предоставление более интуитивных способов поиска информации. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Теперь Google Lens поддерживает поиск по изображениям и тексту одновременно, а не ограничивается только картинкой. Пользователи могут добавлять слова в визуальный запрос, чтобы уточнить контекст.Пользователи Google Диска и Google Фото теперь могут сохранять контент из интернета непосредственно в этих сервисах прямо в Chrome. Закачивать файлы на гаджет больше не придётся.Также Google тестирует новую мини-карту, которая открывается при нажатии на адрес заведения в Chrome. Разработчики обещают внедрить эту функцию в ближайшие месяцы по всему миру.