Chrome для iOS крупно обновился

Фархад



Компания Google анонсировала несколько новых функций для браузера Chrome на iPhone и iPad. Все нововведение сосредоточены на предоставление более интуитивных способов поиска информации.

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Теперь Google Lens поддерживает поиск по изображениям и тексту одновременно, а не ограничивается только картинкой. Пользователи могут добавлять слова в визуальный запрос, чтобы уточнить контекст.

Пользователи Google Диска и Google Фото теперь могут сохранять контент из интернета непосредственно в этих сервисах прямо в Chrome. Закачивать файлы на гаджет больше не придётся.

Также Google тестирует новую мини-карту, которая открывается при нажатии на адрес заведения в Chrome. Разработчики обещают внедрить эту функцию в ближайшие месяцы по всему миру.
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Источник:
MacRumors
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