Chrome для MacBook стал менее прожорливым — теперь заряда хватит на 18 часов просмотра YouTube

Фархад

Chrome

Google выпустила обновлённую версию браузера Chrome, разработанную для новых компьютеров Mac. Компания оптимизировала процессы таким образом, что полной зарядки 13-дюймового MacBook Pro с чипом M2 хватит на 17 часов веб-сёрфинга или 18 часов просмотра видео на YouTube.

Благодаря улучшениям в режиме энергосбережения, время работы ноутбуков увеличилось на ~30 минут за счёт сокращения ненужных фоновых задач. Разработчики также заявляют, что и на старых Mac прирост производительность довольно ощутим.

Google планирует продолжить оптимизацию режима энергосбережения в будущем. Скачать Chrome для macOS можно с сайта Google.
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Источник:
Chrome
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