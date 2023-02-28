Chrome для MacBook стал менее прожорливым — теперь заряда хватит на 18 часов просмотра YouTube

Google выпустила обновлённую версию браузера Chrome, разработанную для новых компьютеров Mac. Компания оптимизировала процессы таким образом, что полной зарядки 13-дюймового MacBook Pro с чипом M2 хватит на 17 часов веб-сёрфинга или 18 часов просмотра видео на YouTube.
Благодаря улучшениям в режиме энергосбережения, время работы ноутбуков увеличилось на ~30 минут за счёт сокращения ненужных фоновых задач. Разработчики также заявляют, что и на старых Mac прирост производительность довольно ощутим.
Google планирует продолжить оптимизацию режима энергосбережения в будущем. Скачать Chrome для macOS можно с сайта Google.