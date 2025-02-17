Chrome добавил скрытую, но суперполезную опцию для всех. Вот как её найти и включить

Олег

Chrome


Команда разработчиков Google начала развертывание новой опции Chrome для защиты от интернет-мошенников. О ней написали в Bleeping Computer.

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Согласно источнику, сама по себе функция уже существовала в браузере, однако сейчас она масштабно обновилась и теперь работает на базе нейросетевых алгоритмов. Сама Google называет это «проактивной защитой» пользователей от вредоносных веб-сайтов, а также фейковых и мошеннических ресурсов, однако подробностей о работе системы не раскрывает. Скорее всего, компания не хочет, чтобы мошенники использовали эту информацию для обхода защиты.

Chrome

Чтобы включить улучшенную ИИ-защиту веб-серфинга, обновите Google Chrome до самой свежей версии, после чего пройдите в меню «три точки» → «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и выберите параметр «Улучшенная защита» вместо стандартной. 

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Комментарии

Ckor_30
+715
Ckor_30
Для меня chrome как была помойка так и осталась лет 5 назад удалил и не жалею.
Сегодня в 16:46
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