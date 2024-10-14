Chrome начал предупреждать о скором отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений

Пользователи Chrome заметили предупреждения, которые появились в веб-магазине расширений. У блокировщиков рекламы, качалок музыки и видео, а также у расширений для обхода блокировок интернет-ресурсов указано, что в скором времени они перестанут поддерживаться.Расширения пока продолжают работать, хотя Chrome предоставляет возможность удалить их. Даже после удаления сохраняется возможность повторной установки.Предупреждения являются результатом прекращения поддержки платформы расширений Manifest V2 в пользу Manifest V3. Некоторые разработчики расширений уже готовят урезанные альтернативы, которые будут совместимы с новым фреймворком и сохранят часть прежней функциональности. Также известно, что Google планирует как минимум до июня 2025 года сохранить в Chrome поддержку Manifest V2, но её будет необходимо активировать вручную через скрытые настройки браузера и операционной системы. Кроме того, Manifest V2 сохранится в других браузерах на базе Chromuim («Яндекс Браузер», Microsoft Edge, Vivaldi, Firefox, Opera и других), поэтому в них не будут отключены расширения, которые перестанут работать в Chrome.Тестовые сборки Chrome уже перешли на версию 130, в которой отключен фреймворк Manifest V2, поэтому в них пропала поддержка многих популярных расширений. Релизная сборка Chrome 130 выйдет во второй половине октября — и для многих пользователей её выпуск станет неприятным сюрпризом.