Chrome начал предупреждать о скором отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений

Пользователи Chrome заметили предупреждения, которые появились в веб-магазине расширений. У блокировщиков рекламы, качалок музыки и видео, а также у расширений для обхода блокировок интернет-ресурсов указано, что в скором времени они перестанут поддерживаться.
Расширения пока продолжают работать, хотя Chrome предоставляет возможность удалить их. Даже после удаления сохраняется возможность повторной установки.
Предупреждения являются результатом прекращения поддержки платформы расширений Manifest V2 в пользу Manifest V3. Некоторые разработчики расширений уже готовят урезанные альтернативы, которые будут совместимы с новым фреймворком и сохранят часть прежней функциональности. Также известно, что Google планирует как минимум до июня 2025 года сохранить в Chrome поддержку Manifest V2, но её будет необходимо активировать вручную через скрытые настройки браузера и операционной системы. Кроме того, Manifest V2 сохранится в других браузерах на базе Chromuim («Яндекс Браузер», Microsoft Edge, Vivaldi, Firefox, Opera и других), поэтому в них не будут отключены расширения, которые перестанут работать в Chrome.
Тестовые сборки Chrome уже перешли на версию 130, в которой отключен фреймворк Manifest V2, поэтому в них пропала поддержка многих популярных расширений. Релизная сборка Chrome 130 выйдет во второй половине октября — и для многих пользователей её выпуск станет неприятным сюрпризом.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым