Chrome начал предупреждать о скором отключении блокировщиков рекламы и других популярных расширений

Александр


Пользователи Chrome заметили предупреждения, которые появились в веб-магазине расширений. У блокировщиков рекламы, качалок музыки и видео, а также у расширений для обхода блокировок интернет-ресурсов указано, что в скором времени они перестанут поддерживаться.

Расширения пока продолжают работать, хотя Chrome предоставляет возможность удалить их. Даже после удаления сохраняется возможность повторной установки.



Предупреждения являются результатом прекращения поддержки платформы расширений Manifest V2 в пользу Manifest V3. Некоторые разработчики расширений уже готовят урезанные альтернативы, которые будут совместимы с новым фреймворком и сохранят часть прежней функциональности. Также известно, что Google планирует как минимум до июня 2025 года сохранить в Chrome поддержку Manifest V2, но её будет необходимо активировать вручную через скрытые настройки браузера и операционной системы. Кроме того, Manifest V2 сохранится в других браузерах на базе Chromuim («Яндекс Браузер», Microsoft Edge, Vivaldi, Firefox, Opera и других), поэтому в них не будут отключены расширения, которые перестанут работать в Chrome.

Тестовые сборки Chrome уже перешли на версию 130, в которой отключен фреймворк Manifest V2, поэтому в них пропала поддержка многих популярных расширений. Релизная сборка Chrome 130 выйдет во второй половине октября — и для многих пользователей её выпуск станет неприятным сюрпризом.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Браузер Chrome серьёзно обновили. В нём появились нейросетевые функции и Google Lens
15 миллионов пользователей Google Chrome потеряли свои сохраненные пароли
Google подсмотрел коронную функцию «Яндекс Браузера» и уже внедряет её в Chrome

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

samOsebe
+580
samOsebe
судя по всему, разрабы хрома стреляют себе в ноги своими руками. Пользователи (в наших реалиях) начнут переходить на другие альтернативы.
Сегодня в 16:51
#
+336
Digital Persona
Firefox уберите из списка, не позорьтесь. Он не на Chromium
2 часа назад в 17:48
#
+9
😍iGuides😍
Как бы не меньше месяца про это пишут уже. Кузнецов в интернет снова вышел?
54 минуты назад
#

Читайте также