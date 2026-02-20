Chrome напичкали суперполезными нововведениями





Разработчики Chrome Разработчики Chrome рассказали о трёх нововведениях в браузере, призванных повысить продуктивность пользователей в работе, учёбе и повседневных задачах. Обновление включает инструменты для многозадачности, работы с документами и облачного хранения.

Ключевым нововведением стал режим разделённого экрана Split View, позволяющий разместить две вкладки рядом в одном окне. Для активации функции достаточно перетащить вкладку к краю окна или выбрать в контекстном меню пункт «Открыть ссылку в разделённом экране».Встроенный просмотрщик PDF в Chrome получил функцию аннотаций. Пользователи могут выделять текст, добавлять заметки и ставить цифровые подписи непосредственно в браузере без необходимости скачивать файл и открывать сторонние приложения. Инструмент полезен для быстрого рецензирования отчётов, заполнения форм и работы с учебными материалами.Третье новшество — возможность сохранять PDF-файлы сразу в Google Drive. При использовании этой опции документы автоматически помещаются в папкуи становятся доступны на всех устройствах пользователя. Функция решает проблему, когда важные файлы теряются среди локальных загрузок.Обновление распространяется постепенно на десктопной версии Chrome. Ранее разработчики интегрировали в Chrome ИИ-ассистента Gemini, а теперь добавляют функциональность, которую конкуренты предлагали годами. В частности, Split View уже долгое время присутствует в браузерах Microsoft Edge, Opera и Arc. Известно, что Google также планирует внедрение вертикальных вкладок — их уже можно протестировать в экспериментальном режиме.