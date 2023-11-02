Chrome перестанет работать на старых смартфонах и планшетах

Александр

Фото: Unsplash

Компания Google сообщила, что актуальные сборки Chrome в скором времени лишатся поддержки старых версий Android. Обладателям устройств с устаревшей операционной системой придётся оставаться на текущей версии Chrome или переходить на использование другого браузера.

6 декабря 2023 года Google выпустит Chrome версии 120, и он окажется несовместим с Android 7.0 Nougat. Год назад случилось то же самое — тогда Chrome версии 107 лишился поддержки Android 6.0 Marshmallow. Скорее всего, в следующем году поддержка актуальных сборок Chrome пропадёт у Android 8.0 Nougat.

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Android Nougat был выпущен в 2016 году. В настоящее время пользователей этой версии операционной системы (7.0 и 7.1) относительно мало — всего 2,6% от общего числа обладателей смартфонов, планшетов и других гаджетов с Android. Самой популярной версией Android является 13.0, её доля составляет 22,4%.

Chrome после обновления до версии 120 получит довольно много нововведений, в том числе изменится визуально и станет более удобным. Браузер будет обновлён на всех поддерживаемых платформах: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS и iPadOS.

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