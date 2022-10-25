Windows Chrome

Chrome перестанет работать на Windows 7 и 8.1

Олег

Chrome


Популярный во всем мире браузер Google Chrome скоро перестанет работать на нескольких версиях Windows. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, компания Google выпустит финальную версию Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в следующем году. Если говорить точнее, то релиз пока запланирован на 7 февраля 2023 года, если ничего не изменится к тому времени. То есть, браузер будет поддерживаться на этих ОС еще около трех месяцев. Без регулярных обновлений использовать его в скором будущем станет довольно небезопасно и проблематично, а спустя время он и вовсе перестанет работать.

Microsoft отмечает, что, несмотря на крайнюю «древность» Windows 7 (вышла в 2009 году), на ней до сих пор работают более 100 миллионов ПК по всему миру. Прекращение поддержки Chrome — это еще один «звоночек» для пользователей этой ОС, что пора подумать об обновлении.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4611
tellurian
Проще браузер сменить.
33 минуты назад
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