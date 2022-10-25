Chrome перестанет работать на Windows 7 и 8.1

Популярный во всем мире браузер Google Chrome скоро перестанет работать на нескольких версиях Windows. Об этом пишет The Verge.
Согласно источнику, компания Google выпустит финальную версию Chrome для Windows 7 и Windows 8.1 в следующем году. Если говорить точнее, то релиз пока запланирован на 7 февраля 2023 года, если ничего не изменится к тому времени. То есть, браузер будет поддерживаться на этих ОС еще около трех месяцев. Без регулярных обновлений использовать его в скором будущем станет довольно небезопасно и проблематично, а спустя время он и вовсе перестанет работать.
Microsoft отмечает, что, несмотря на крайнюю «древность» Windows 7 (вышла в 2009 году), на ней до сих пор работают более 100 миллионов ПК по всему миру. Прекращение поддержки Chrome — это еще один «звоночек» для пользователей этой ОС, что пора подумать об обновлении.
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