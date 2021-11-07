Компания Google отключит старые версии Chrome от своих серверов. Это случится в ближайшие дни после выпуска Chrome версии 96.
От серверов Google будет отключен Chrome версии 48 и старее. Браузер по-прежнему будет работать, но перестанет синхронизировать настройки, закладки, историю просмотра и расширения с другими устройствами. Отключение старых версий Chrome от серверов Google запланировано на 16 ноября.
Chrome версии 48 был выпущен в 2016 году и до сих пор поддерживается многими операционными системами, включая Windows XP, однако доля пользователей этой и ещё более старых сборок браузера ничтожно мала. Сложно представить причину, по которой кто-то не обновляет браузер — это может быть связано только с каким-то аппаратными ограничениями (например, компьютер не поддерживает более новые сборки Chrome). Обычно от пользователя не требуется никаких действий для обновления, браузер сам скачивает апдейт и автоматически обновляется при перезапуске.
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Да почему же сложно? Это далеко не главная причина. Есть тысячи очень, скажем так, странных людей, которые ничего не обновляют. Ни комп ни телефон и т.п. Знаю таких много
90% обновлений несут вред и раздражение для пользователя
Интерфейс делается убогим, добавляется донат, подписки, реклама, урезаются функционал и т.д
Про новые баги каждую обнову молчу это уже как данность. Починили одно Сомали другое, вон винда каждый патч серит под себя.
Сколько софта было благополучно убито собственными разрабами которые почему то решили что добавить в купленный софт подписку, рекламу и сделать сам софт бесплатным, а так же убрать функционал за который ты заплатил в новой обнове это нормальная практика.
Посмотрите в какую помойку превратили официальный клиент вк. Я лично свой не обновлял с 2015-16
Сменю айфон уйду с вк в принципе. Давно пора от туда ливать. Но не пользоваться же этим мусором в который его превратили дефективные менеджеры из мылосру,
Бесконечные несущие вред апдейты не нужны. Я конечно не из тех кто на древнем браузере сидит на винхр, обновляю по минимуму всё по сначала жду первых мамонтов и новаторов (любителей всего нового которые жить без обнов не могут — то же по своему уникальные кадры, новаторы такие же странные как и те кто сидит на хр в 2021) чтобы по отзывам понять что всё испортили, сломали, завезли баги.
Отзывы новаторов я жду только чтобы поржать потому что они пытаются оправдать шляпу и выглядит это довольно забавно. )))