Chrome получил крупнейшее обновление с редизайном и интеграцией с Google Wallet

Компания Google представила ряд обновлений функции автозаполнения Chrome, включая интеграцию с Google Wallet и улучшенный дизайн для Android.
Также Google заявляет о значительных улучшениях в распознавании и заполнении адресов по всему миру. В их число входят: описание «между улицами» в Мексике, поддержка фонетических имён в Японии и многое другое.
Также Chrome интегрировался с Google Wallet, благодаря чему функция автозаполнения может получать доступ к сохранённым номерам карт лояльности, информации о поездках и автомобилях.
Все нововведения уже доступны в Chrome для ПК и приложении для Android и iOS.