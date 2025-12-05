Top.Mail.Ru

Chrome получил крупнейшее обновление с редизайном и интеграцией с Google Wallet

Компания Google представила ряд обновлений функции автозаполнения Chrome, включая интеграцию с Google Wallet и улучшенный дизайн для Android.

В Chrome для Android используется двухстрочная карточка для паролей, адресов, способов оплаты и других вариантов автозаполнения, которая отображается над клавиатурой. Это позволяет «мгновенно понимать содержание и быстрее и проще выбирать правильный вариант».

Также Google заявляет о значительных улучшениях в распознавании и заполнении адресов по всему миру. В их число входят: описание «между улицами» в Мексике, поддержка фонетических имён в Японии и многое другое.

Также Chrome интегрировался с Google Wallet, благодаря чему функция автозаполнения может получать доступ к сохранённым номерам карт лояльности, информации о поездках и автомобилях.

Все нововведения уже доступны в Chrome для ПК и приложении для Android и iOS.
