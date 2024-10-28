Chrome получит самое масштабное нововведение

Компания Google работает над реализацией проекта Jarvis, в рамках которого для браузера Chrome создаётся виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта. Алгоритм поможет оптимизировать различные задачи, такие как поиск информации в интернете, онлайн-покупки и бронирование авиабилетов.
По словам людей, знакомых с процессом разработки, Jarvis будет основан на следующей версии нейросети Gemini, а сам ИИ-ассистент будет доступен только в браузере. Новый инструмент призван автоматизировать повседневные задачи в интернете, делая скриншоты и исполняя текстовые команды пользователя.
Сразу несколько компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, создают аналогичные ИИ-помощники. Например, Copilot Vision от Microsoft сможет обсуждать с пользователем просматриваемую веб-страницу. Ожидается, что в следующем году алгоритмы Apple Intelligence также научатся понимать, что происходит на экране устройства пользователя, и смогут выполнять от имени человека некоторые действия в приложениях. Недавно компания Anthropic представила обновленную версию нейросети Claude, алгоритмы которой способны изучать, как пользователи используют свои компьютеры. Ожидается, что аналогичный продукт запустит и OpenAI, владеющая ChatGPT.
Публичная демонстрация Jarvis может состояться в декабре этого года, но не исключено, что анонс задержится. Google планирует открыть ранний доступ к этой нейросети ограниченному числу тестеров, которые помогут найти баги, после чего Google может приступить к масштабному внедрению инновационной технологии.
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