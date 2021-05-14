



Компания Google всё ещё пытается соблюсти баланс между скоростью работы и прожорливостью Chrome. Свежее нововведение сделает десктопную версию браузера быстрее, однако потребление памяти на компьютере из-за этого может увеличиться.



В одном из последующих обновлений Chrome появится функция BFCache, благодаря которой браузер будет производить кэширование открытой страницы и сохранит её в памяти при переходе на следующую страницу. Это нужно для того, чтобы при возврате страница не загружалась снова, а отображалась моментально. То самое касается при переходе вперёд, ведь в этом случае тоже происходит возврат к странице, которая уже была загружена ранее и сохранилась в кэше браузера.



Страница будет удерживаться в оперативной памяти некоторое время, однако выполнение на ней сценариев JavaScript будет запрещено. Это нужно для того, чтобы сайт не выполнял в фоновом режиме действия, которые приведут к нагрузке на системные ресурсы компьютера. Ожидается, что это нововведение появится в релизной версии Chrome с номером 92. Уже сейчас новая функция тестируется в сборках Chrome для разработчиков и экспериментаторов в ветках Canary и Dev.



Функция BFCache уже реализована в мобильной версии Chrome для Android. По данным Google, сейчас около 20 процентов переходов назад и вперёд на сайтах происходят мгновенно.



Ранее в попытке компания Google облегчить Chrome и снизить потребление памяти, напротив, сделала так, чтобы браузер выгружал из памяти даже открытые вкладки. Это оказалось неудобно, ведь экономия оказалась небольшой, а при возврате страница загружалась повторно, что отнимало время и раздражало пользователей. В веб-магазине Chrome даже появились расширения, которые возвращали прежнюю функциональность — то есть запрещали браузеру выгружать из памяти открытые вкладки.







