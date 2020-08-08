





Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал потенциальную сделку компании с TikTok «отравленной чашей». В своем интервью миллиардер дал понять, что приобретение Microsoft частей TikTok не будет легким и простым. «Кто знает, что произойдет в процессе сделки. Но да, это чаша с ядом», — сообщил Гейтс. Он также отметил, что быть крупным игроком в бизнесе социальных сетей «непростая задача», поскольку Microsoft придется столкнуться с совершенно новым уровнем модерации контента.Отвечая на вопрос, опасается ли он того, что Microsoft идет на поле соцсетей, Гейтс полагает, что это «вероятно, хорошо» для того, чтобы составить Facebook конкуренцию, но с другой стороны таким образом «Трамп убивает единственного конкурента и это странно».Судя по всему, основатель Microsoft так же сбит с толку относительно происходящего, как и все наблюдающие эту ситуацию со стороны. «Я согласен с тем, что всё это очень странно, но в любом случае Microsoft придется иметь с этим делом», — отмечает Гейтс.Комментарии Билла Гейтса прозвучали через несколько дней после того, как Microsoft подтвердила, что рассматривает сделку по покупке бизнеса TikTok в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Также сообщается, что Microsoft может приобрести всю соцсеть целиком. В Financial Times предполагают, что переговоры находятся на предварительной стадии.Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее все сделки с компанией Bytedance, которой принадлежит TikTok. Указ вступит в силу спустя 45 дней — 20 сентября. Поэтому у Microsoft есть еще время на покупку соцсети.Эта сложная сделка, которая может дать Microsoft широкое присутствие в отрасли социальных сетей, но таким образом компания рискует оказаться вовлеченной в торговую войну между США и Китаем. Бил Гейтс явно опасается этого приобретения, но нам остается примерно месяц, чтобы увидеть, станет ли это реальностью.