Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал потенциальную сделку компании с TikTok «отравленной чашей». В своем интервью миллиардер дал понять, что приобретение Microsoft частей TikTok не будет легким и простым. «Кто знает, что произойдет в процессе сделки. Но да, это чаша с ядом», — сообщил Гейтс. Он также отметил, что быть крупным игроком в бизнесе социальных сетей «непростая задача», поскольку Microsoft придется столкнуться с совершенно новым уровнем модерации контента.
Отвечая на вопрос, опасается ли он того, что Microsoft идет на поле соцсетей, Гейтс полагает, что это «вероятно, хорошо» для того, чтобы составить Facebook конкуренцию, но с другой стороны таким образом «Трамп убивает единственного конкурента и это странно».
Судя по всему, основатель Microsoft так же сбит с толку относительно происходящего, как и все наблюдающие эту ситуацию со стороны. «Я согласен с тем, что всё это очень странно, но в любом случае Microsoft придется иметь с этим делом», — отмечает Гейтс.
Комментарии Билла Гейтса прозвучали через несколько дней после того, как Microsoft подтвердила, что рассматривает сделку по покупке бизнеса TikTok в США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. Также сообщается, что Microsoft может приобрести всю соцсеть целиком. В Financial Times предполагают, что переговоры находятся на предварительной стадии.
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее все сделки с компанией Bytedance, которой принадлежит TikTok. Указ вступит в силу спустя 45 дней — 20 сентября. Поэтому у Microsoft есть еще время на покупку соцсети.
Эта сложная сделка, которая может дать Microsoft широкое присутствие в отрасли социальных сетей, но таким образом компания рискует оказаться вовлеченной в торговую войну между США и Китаем. Бил Гейтс явно опасается этого приобретения, но нам остается примерно месяц, чтобы увидеть, станет ли это реальностью.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
«Купите этот tiktok кто нибудь , мы возместим все затраты»
Смотрите, как здорово: в Кремле довольны — участвуют в мировой политике (активно участвуют), а самое главное, можно рекламу запустить по ТВ: «Tik Tok — национальное достояние»...