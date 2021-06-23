Американец по имени Брэдфорд Готье проглотил AirPod во сне, а после извлечения наушник оказался рабочим. Об этом рассказал сам Готье в интервью изданию The Guardian.
По словам мужчины, он очень устал на работе, после чего вернулся домой, надел AirPods, включил себе кино и заснул минут через 10. Спустя четыре часа он проснулся — жена уже спала — кино давно закончилось, и он вынул из уха один AirPod. Второго не было, и он подумал что оно выпало во время сна на пол или под кровать. Он пошел попить воды, но сделать этого не получилось — он просто не смог её проглотить. Решив, что просто слишком устал и разберется завтра, он вернулся в постель.
Утром Брэдфорд попытался найти наушники, но безрезультатно. «Локатор» тоже не помог, так как наушник оказался разряжен. Мужчина ушел на работу, а в это время его жена и сын перерыли всю комнату, сдвинули кровать и подняли матрас — наушника нигде не было. Сын в шутку спросил Готье, не проглотил ли он наушник во сне? Все посмеялись, но после этого мужчина задумался и решил провериться у врача.
В больнице Брэдфорду сказали, что предмет, застрявший в горле обычно вызывает сильную боль, да и шанс проглотить кусок пластика длиной в несколько сантиметров крайне мал. В результате Готье сходил на рентген, и на получившемся снимке отчетливо увидел контур наушника у себя между рёбер.
Доктор был серьезно обеспокоен сложившейся ситуацией. Он опасался, что прохождение наушника через организм может вызвать серьезные осложнения — особенно, если токсичный аккумулятор AirPod начнет перевариться в желудке. В результате было принято решение достать наушник через рот, что и сделал хирург в соседней клинике, предварительно усыпив пациента.
Брэдфорд делится, что вся процедура была для него безболезненной, а наушник после приключений в его организме работает отлично. Он говорит, что микрофон стал принимать голос чуть хуже, чем раньше, но в целом на использовании девайса это не сказалось.
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Выпил 4 литра ФортТранса и заодно почистил тракт от шлаков.
Ну и бред. Не смог проглотить воду из-за того, что слишком устал.
Новость огонь.
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