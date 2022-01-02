

Пресс-службы МВД ответила на вопросы, которые возникли в связи с предстоящими планами по внедрению электронных паспортов. Об этом сообщают несколько российских СМИ, в том числе агентство ТАСС.



Среди вопросов, касающихся внедрения электронных паспортов в виде пластиковых карт на территории РФ, возник такой: а что будет с обычным бумажным паспортом гражданина после того, как он получит электронный? На него ответила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ: по словам представителя, бумажный паспорт старого образца аннулируется после получения пластиковой ID-карты. Соответствующая отметка об этом будет проставлена в ведомости, по которой гражданин получит электронный документ.



«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.» — МВД





