Пресс-службы МВД ответила на вопросы, которые возникли в связи с предстоящими планами по внедрению электронных паспортов. Об этом сообщают несколько российских СМИ, в том числе агентство ТАСС.
Среди вопросов, касающихся внедрения электронных паспортов в виде пластиковых карт на территории РФ, возник такой: а что будет с обычным бумажным паспортом гражданина после того, как он получит электронный? На него ответила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ: по словам представителя, бумажный паспорт старого образца аннулируется после получения пластиковой ID-карты. Соответствующая отметка об этом будет проставлена в ведомости, по которой гражданин получит электронный документ.
«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться.» — МВД
При этом отмечается, что выдача электронного паспорта гражданина РФ и заграничных паспортов любого образца никак не связаны — оба эти документа будут иметь собственную юридическую силу.
Ранее мы рассказали, что власти России планируют запустить пилотный проект по внедрению электронных паспортов гражданина РФ взамен бумажных «книжек». Для проведения тестирования были выбраны три региона: Москва, Московская область и Республика Татарстан. Согласно предварительной информации, выдача ID-карт будет производиться на добровольной основе. Помимо этого, грядут изменения, связанные с биометрическими данными россиян — у банков отнимут привилегию, связанную с ними.
Ранее мы рассказали, что власти России планируют запустить пилотный проект по внедрению электронных паспортов гражданина РФ взамен бумажных «книжек». Для проведения тестирования были выбраны три региона: Москва, Московская область и Республика Татарстан. Согласно предварительной информации, выдача ID-карт будет производиться на добровольной основе. Помимо этого, грядут изменения, связанные с биометрическими данными россиян — у банков отнимут привилегию, связанную с ними.
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Раньше в одном рапорте было по 3 фото. Теперь вообще паспорт меняют :)