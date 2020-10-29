





Наше Солнце находится в середине жизненного пути — ему около 4.5 миллиардов лет. За это время успело произойти очень многое: образовалась Земля, на ней появилась жизнь, которая несколько раз была на волосок от гибели из-за массовых вымираний. Временами планета была действительно водным миром, а когда-то по огромным просторам суши гуляли динозавры.До смерти нашего Солнца еще далеко — примерно 4,5 миллиарда лет, плюс-минус. Скорее всего, человечество как биологический вид его не застанет: есть далеко не нулевой шанс, что мы так или иначе последуем путем динозавров. В любом случае, сейчас для нас сроки больше нескольких тысячелетий сравнимы с бесконечностью, но все же есть чисто научный интерес: когда Солнце умрет, что станет с нашей Солнечной системой?Проблемы с нашим светилом начнутся еще на моменте его старения. Сейчас оно получает энергию из ядерного синтеза водорода. Результат этой реакции — гелий — остается в ядре и продолжает там накапливаться. Из-за того, что гелия становится все больше, Солнцу становится все труднее производить энергию, и для поддержания ядерных реакций звезде нужно или поднимать температуру, или увеличивать давление.Но так как количество вещества за пределами ядра практически не меняется, то и давление также остается неизменным. Так что Солнцу, чтобы продолжать производить энергию, приходится повышать температуру ядерных реакций — а это, разумеется, заставляет сильнее греться его ядро. Все это означает, что с возрастом наше светило становится все ярче.Да, как бы странно это ни звучало, динозавры наблюдали более тусклое Солнце, чем мы видим сегодня, и «всего» через несколько сотен миллионов лет из-за нагрева последнего Земля станет слишком горячей, чтобы мы смогли на ней комфортно жить. Наша атмосфера исчезнет. Наши океаны испарятся. На какое-то время наша планета станет похожа на Венеру с ее безудержным парниковым эффектом и плотной удушающей атмосферой из углекислого газа.Думаете, это конец? Увы, дальше будет только хуже.На заключительных стадиях синтеза водорода, когда в ядре его останется совсем мало, наше Солнце начнет набухать и раздуваться, искажаясь и краснея. Гигантское красное Солнце скорее всего поглотит Меркурий и Венеру. С Землей вопрос спорный — наше светило может и не расшириться на 150 миллионов километров. Но все еще если увеличившаяся атмосфера Солнца действительно достигнет нашей планеты, Земля растворится в ней менее чем за сутки.Но даже если расширение Солнца прекратится до нашей планеты, Земля все равно потеряет свой первоначальный вид. Крайне высокие температуры и мощный солнечный ветер будут достаточно интенсивными, чтобы испарить горные породы, не оставив после себя ничего, кроме плотного железного ядра нашей планеты.Внешние планеты также едва ли оценят горячее гостеприимство большого Солнца. Кольца Сатурна почти полностью состоят из водяного льда, и наше светило в будущем их растопит, превратив эту красивую планету в аналог Юпитера. Это же относится и к различным ледяным мирам, вращающимся вокруг этих гигантов. Европа, Энцелад и остальные спутники потеряют свои ледяные оболочки — от них останутся лишь каменистые ядра, или же они вообще развалятся на части.Также повышенная солнечная радиация поразит четыре внешние планеты, частично сдув с них атмосферы. Но по мере того, как Солнце продолжит увеличиваться в размерах, некоторые из внешних «щупалец» его атмосферы могут найти путь к газовым гигантам, будучи притянутыми гравитацией. Питаясь этим материалом, внешние планеты могут стать даже больше, чем сейчас.Но и это еще не конец. На заключительной стадии агонии Солнце будет многократно расширяться и сжиматься, пульсируя таким образом миллионы лет. С точки зрения гравитации, это не самая стабильная ситуация. Искаженное Солнце будет притягивать и отталкивать внешние планеты, отправляя их по запутанным орбитам, потенциально втягивая в свои смертельные объятия или полностью выталкивая из системы.В течение этих нестабильных нескольких сотен миллионов лет самые отдаленные части нашей Солнечной системы будут относительно неплохим местом, чтобы называть их новым домом. При таком большом количестве тепла и света, исходящих от гигантского красного Солнца, обитаемая зона — область вокруг звезды, где температуры как раз подходят для существования жидкой воды — сместится наружу.Как мы предположили выше, сначала луны внешних планет будут таять, теряя свои ледяные оболочки и потенциально превращяя их в океаны с жидкой водой на своей поверхности. В конце концов, объекты пояса Койпера, включая Плутон и его меньших собратьев, также потеряют свой лед. Самые большие из них могут превратиться в мини-Земли, вращающиеся вокруг далекого искаженного красного Солнца.Но в итоге, после длительной агонии, наше Солнце сдастся, сбросив с себя внешнюю атмосферу в серии вспышек, которые оставят после себя лишь ядро ​​звезды: раскаленный добела кусок углерода и кислорода. Этот белый карлик изначально будет крайне горячим, да и к тому же испускающим рентгеновское излучение, которое может нанести серьезный ущерб жизни, какой мы ее знаем. Но через миллиард лет или около того Солнце успокоится, температуры снизятся, и наша звезда будет существовать в таком практически неизменном виде многие миллиарды лет.Рядом с этим тусклым белым карликом появится новая обитаемая зона, но поскольку новое Солнце будет достаточно прохладным, эта зона будет невероятно близка к нему — намного ближе, чем Меркурий вращается вокруг нашего светила сегодня. На таком расстоянии любая планета (или планетарное ядро) будет уязвима для приливных сил — красивый способ показать, как гравитация белого карлика может разорвать планету в клочья.Вот таким не самым веселым будет конец нашей Солнечной системы, но скорее всего нас это не коснется.