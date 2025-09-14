Что будет с ценами на iPhone 17 в России? Когда новинки подешевеют?

Олег

Фото: Apple

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу «закон против Apple», который обязывает компанию предустанавливать RuStore на все смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в нашей стране.

Чуть ранее президент США Дональд Трамп ввел большие пошлины за импорт электроники из стран с дешевой рабочей силой, в том числе Китая и Индии — именно там у Apple самые большие заводы по сборке девайсов.

Оба эти фактора способны негативно повлиять на цены и доступность iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air в России. Но этого, скорее всего, не произойдет, и вот почему:

  • Apple приняла меры и распределила остатки устройств между странами, так что даже внутри США ценник не поднялся, а за ее пределами — тем более. Айфоны приедут в РФ из самых «дешевых» стран, как и всегда.
  • Российские магазины уже адаптировались к новому закону: они оповещают покупателей о невозможности установить RuStore и в некоторых случаях требуют подписать согласие.
  • Частные продавцы и «серовозы» вовсе никому ничего не обязаны, поскольку продают устройства в личном порядке — при этом они составляют немалую часть рынка айфонов в текущих условиях.

Прямо сейчас большие российские сети и мелкие частные продавцы активно принимают предзаказы на новые iPhone, представленные 9 сентября. Устройства вполне могут быть в руках у покупателей-россиян вместе со всем миром еще до конца сентября. А что будет с ценами?

Прямо сейчас они очень велики, и это объяснимо — каждый год продавцы хотят обогатиться за счет желающих получить новинки первыми. Как только устройства поедут в РФ более массово, ценники резко снизятся. Самой адекватной стоимость новых айфонов в этом году станет примерно к началу ноября, а в начале 2026 — после праздничной лихорадки — будет еще ниже. Тогда же станут доступны все цвета и конфигурации памяти.

Когда стоит купить iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Air:
  1. Если вы хотите быть первым любой ценой — сейчас по предзаказу у проверенных магазинов и продавцов
  2. Если хотите новинку, но не за все деньги мира — дождитесь октября-ноября
  3. Если хотите неспешно выбирать и получить лучшее дешевле всего — вернитесь к вопросу покупки новых айфонов после нового года. 

7
