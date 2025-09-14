Что будет с ценами на iPhone 17 в России? Когда новинки подешевеют?

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу «закон против Apple», который обязывает компанию предустанавливать RuStore на все смартфоны, планшеты и компьютеры, продаваемые в нашей стране.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides