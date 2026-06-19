Что быстрее — iOS 26 или iOS 27?
Блогер с YouTube-канала iDeviceHelp проверил заявление Apple об оптимизации iOS, протестировав производительность iPhone 11 на новой бета-версии iOS 27 по сравнению со стабильной iOS 26. Apple обещает ускорение запуска приложений на 30%, появление фото в галерее после съёмки — на 70%, а передачу файлов по AirDrop — на 80%. Тестирование проводилось на первой бета-версии iOS 27 для разработчиков.
В ходе тестов некоторые встроенные приложения Apple («Фитнес», «Игры», «Калькулятор», Apple TV) на бете iOS 27 открывались немного быстрее, в других разница была незаметна. Сохранение фотографий в галерее на iOS 27 действительно происходило быстрее, чем на iOS 26. Передача 5-секундного видео по AirDrop между двумя iPhone 11 показала ощутимый прирост скорости на новой ОС. Кроме того, iPhone 11 на iOS 27 работал значительно плавнее в режиме энергосбережения, тогда как на iOS 26 встречались лаги и подтормаживания в анимациях. В синтетическом тесте Geekbench iPhone 11 на iOS 27 набрал 1778 баллов в одноядерном тесте и 4047 баллов в многоядерном — примерно на 15% больше, чем на iOS 26. Блогер отметил, что слова Apple об оптимизации оказались не пустыми обещаниями.
Напомним, что iPhone 11 — самый популярный смартфон в России: он удерживает первую строчку рейтинга второй год подряд, опережая realme Note 50, Samsung Galaxy A16 и iPhone 13. Публичный релиз iOS 27 ожидается в сентябре вместе с новыми моделями iPhone.
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