Что быстрее разряжает iPhone: Wi-Fi или мобильный интернет







Популярный блогер PhoneBuff провёл тест автономности, чтобы наглядно сравнить энергопотребление сотовой сети 5G и Wi-Fi. Результат получился очень неоднозначным. Популярный блогер PhoneBuff провёл тест автономности, чтобы наглядно сравнить энергопотребление сотовой сети 5G и Wi-Fi. Результат получился очень неоднозначным. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В эксперименте он использовал iPhone 17 Pro Max с имитацией повседневных сценариев с помощью роборуки. Специальный гаджет поочередно запускал переписку, веб-серфинг, стриминг видео, звонки по FaceTime и многое другое. Причём один и тот же смартфон тестировали в двух режимах подключения, что позволило максимально точно оценить разницу.В сети 5G девайс продержался 10 часов и 22 минуты при активном использовании, а также около 16 часов в режиме ожидания. Для сравнения, на этом же временном отрезке при подключении по Wi-Fi у iPhone оставалось 25% заряда, что фактически даёт около трёх дополнительных часов работы экрана.Блогер также решил проверить, насколько влияет качество сигнала сотовой сети. Ближе к базовой станции с хорошим покрытием (почти лабораторные условия) он получил 13 часов 49 минут воспроизведения видео, тогда как дома смартфон продержался 12 часов 51 минуту. Зато при воспроизведении только видео по Wi-Fi разница с сотовой сетью может достигать 10+ часов.Интересно посмотреть, как будут вести себя модемы Apple C-серии через несколько поколений. Однако по стабильности и энергоэффективности с Wi-Fi они вряд ли сравняются в обозримом будущем. Если вы хотите максимально продлить срок службы аккумулятора своего гаджета, старайтесь реже использовать сотовые данные.